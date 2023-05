Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 6: Bà Lan cảnh cáo Mai Anh?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 5 có những tình tiết căng thẳng khi trang trại trồng rau sạch của công ty đang bị một đám người đến kiếm chuyện. Trong khi đó, bà Lan và ông Kinh đi công tác nên Phương đã đề nghị Gia An với tư cách phó giám đốc công ty cùng cô xuống giải quyết. Mới đầu, Gia An không chịu đi nhưng Phương đã dùng lời lẽ cứng rắn nên anh nhượng bộ. Đến nơi, cả hai xảy ra xô xát với đám người trên. Gia An bị xô ngã xuống nước bẩn nên về sốt li bì. Phương phải chăm sóc anh.

Bà Lan sẽ xử lý tình cũ của cháu trai ra sao? Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác, người yêu cũ của Gia An là Mai Anh sau một thời gian nhờ Chi theo dõi để xem Gia An có tình cảm với ai khác không, đã vội vã bay về nước muốn níu kéo lại tình cảm. Nhưng có vẻ như Gia An chẳng mặn mà gì khiến Mai Anh suy sụp, đi uống rượu say.

Mai Anh đến tận công ty chất vấn Gia An vì ghen... Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 6 tối nay 29.5 lúc 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những tình tiết cho thấy Mai Anh đã đến tận công ty tìm Gia An vì ghen. Gia An tuyên bố đã chia tay rồi và giờ họ chỉ là tình cũ. Hai bên đang đứng đôi co trước công ty thì bà Lan xuất hiện. Bà tỏ thái độ không hài lòng khi thấy đứa cháu trai giữ vai trò phó giám đốc đang giằng co với gái trước công ty của mình.

Phương cho rằng Gia An là loại trai đểu Chụp màn hình

Một cảnh khác trong tập này cho thấy Phương cho rằng Gia An là trai đểu, sau khi về nước đã "quất ngựa truy phong" bỏ rơi Mai Anh nên giờ cô ta mới tìm đến công ty để gây ồn ào.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 6: Bà Lan sẽ cảnh cáo Mai Anh?