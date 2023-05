Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 7: Bà Lan nhập viện vì bệnh nặng?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 6 tối qua có những diễn biến cho thấy mối quan hệ giữa Gia An và "chị đẹp" Phương đang dần nới lỏng khoảng cách sau khi Phương chăm sóc Gia An bị ốm và ở lại căn hộ của anh. Gia An đã chủ động làm bữa sáng, chăm sóc Phương thay lời cảm ơn. Tuy nhiên anh cũng muốn thoát khỏi sự kèm cặp của Phương nên nhờ bạn thân là Trí mau chóng tìm mặt bằng để mở shop đồ hiệu. Gia An muốn chứng tỏ cho bà Lan thấy mình kinh doanh nghiêm túc chứ không chụp giật như kiểu bán hàng online lâu nay.

Mai Anh phản ứng với Phương Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác, Mai Anh nhờ Chi chở đến nhà tìm Gia An thì thấy anh lái xe đưa Phương về. Mai Anh ghen vì cho rằng Gia An đã có tình mới. Cô không kiểm soát được nên chạy đến công ty níu kéo tình cũ, gây ồn ào và đụng mặt bà Lan. Bà Lan sau đó mời Mai Anh vào phòng nói chuyện. Nghe cô gái nói về chuyện đã sống thử với cháu trai của bà 6 tháng bên nước ngoài và họ yêu nhau được 1 năm. Người chủ động chia tay là Mai Anh. Bà Lan tỏ thái độ không hài lòng về những suy nghĩ của Mai Anh, còn cô một mực khẳng định vẫn yêu Gia An và muốn quay lại…

Gia An khẳng định với bà nội rằng anh không yêu Mai Anh Chụp màn hình

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 6 còn có cảnh Gia An năn nỉ nhờ Phương đóng vai tình mới của anh để Mai Anh bỏ cuộc. Phương cho rằng cô cần tiền nhưng không muốn kiếm tiền bằng cách này. Nhưng Gia An cho rằng không ai đủ bản lĩnh đối phó với Mai Anh ngoài Phương cả.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 7 tối nay 30.5 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục hé lộ những diễn biến cho thấy Gia An khẳng định với bà Lan rằng mình không yêu Mai Anh còn chuyện sống thử là bình thường bên nước ngoài. Bà Lan có vẻ cũng chẳng muốn cháu trai của mình dây dưa với tình cũ.

Phương dần khẳng định năng lực trong công việc Chụp màn hình

Ở một cảnh khác, đối thủ của công ty là ông Huấn, người từng chơi xấu và vu khống công ty của bà Lan vụ ngộ độc thực phẩm đã đến xin lỗi và muốn thương lượng. Phương đang chứng tỏ năng lực của mình khi xử lý khủng hoảng lần này.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 6 còn có tình tiết bà Lan nhập viện. Và hình như bà bị bệnh nặng khiến Gia An nóng ruột, quay sang trách ông Kinh và Phương giấu anh. Nhưng "chị đẹp" ngay lập tức mắng Gia An rằng bà của anh bị bệnh một phần vì đứa cháu "khó trị" như anh khiến bà lo nghĩ quá nhiều. Mai Anh cũng ở đấy, nghe những lời của Phương đã "phản pháo" tay đôi với "chị đẹp" vì cho rằng Phương không có quyền trách mắng Gia An.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 7: Bà Lan bị bệnh nặng?