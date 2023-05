Phim ‘Nơi giấc mơ tìm về’ tập 8: Mai Anh muốn loại trừ Phương có dễ?

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 7 tối qua có những tình tiết cho thấy Mai Anh ngày càng mất kiểm soát khi nhìn thấy cảnh Gia An hôn Phương. Thật ra đây chỉ là chiêu Gia An cố tình để người yêu cũ nghĩ rằng mình đã có tình mới mà bỏ cuộc. Nhưng Mai Anh tiếp tục đeo bám và cô muốn lấy lòng bà Lan.

Trong một diễn biến khác, Mai Anh lại tìm cách tiếp cận Gia An khi anh đang đánh bida. Nhưng đúng lúc ấy, Gia An nghe điện thoại của chú Kinh báo tin bà Lan nhập viện. Vậy là Mai Anh cũng chạy theo vào viện. Bà Lan bị tim, nếu muốn cải thiện phải phẫu thuật đặt máy để điều hòa nhịp thở. Phương cho rằng bà Lan bị bệnh nặng cũng có một phần "nhờ ơn" của đứa cháu bất trị nên đã chỉ trích Gia An. Mai Anh nóng mặt cãi tay đôi với Phương vì cho rằng "chị đẹp" không có quyền nặng lời với người yêu của cô.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 7 còn có tình tiết cho thấy để bà Lan yên tâm phẫu thuật, Gia An dù không thích vẫn phải cùng chú Kinh điều hành công ty và giải quyết những rắc rối, khủng hoảng do vụ ngộ độc thực phẩm mà công ty đối thủ đổ vấy cho công ty của bà Lan.

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 8 tối nay 21 giờ trên VTV1 hé lộ tiếp những tình tiết mới khi Phương phát hiện ra chính Mai Anh nhúng tay vào xử lý việc của công ty La La bằng thủ đoạn lưu manh là nhờ bọn xã hội đen hù dọa ông Huấn đối thủ. Phương cho rằng công ty là tâm huyết cả đời của bà Lan và không thể dùng những thủ đoạn hạ đẳng. Nhưng Gia An xem ra không biết những việc làm của Mai Anh nên hơi ngớ người ra khi nghe từ Phương.

Trong một cảnh khác, có vẻ như Mai Anh bằng sự ngọt ngào, chu đáo và biết chăm sóc của mình đã phần nào lấy lòng được bà Lan, nhất là trong những ngày bà nằm viện. Nhưng Mai Anh bất ngờ đề nghị thay thế vị trí của Phương ở công ty có vẻ khiến bà Lan hơi dè chừng…

Phim Nơi giấc mơ tìm về tập 8: Mai Anh có dễ dàng loại trừ "chị đẹp"?