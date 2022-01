Phim Phố trong làng tập 45: Bố của Ngọc liên quan đến vụ Hiếu đi tù?

Trailer và loạt ảnh mới nhất của All Of Us Are Dead (tạm dịch: Ngôi trường xác sống) tràn ngập cảnh xác sống rượt đuổi ngộp thở. Phim được kỳ vọng sẽ gây sốt tương tự các phim Hàn đề tài zombie như Train to Busan, sêri Kingdom…