Phim 'The Roundup' có Ma Dong Seok bán 3,55 triệu vé chỉ trong 1 tuần

Phim The Roundup (Lee Sang Yong chỉ đạo), phần tiếp theo của phim The Outlaws (2017), bán được 3,55 triệu vé chỉ trong tuần đầu tại rạp Hàn Quốc, tính từ ngày 18.5. Số liệu trên do Hội đồng phim Hàn quốc (Korean Film Council) công bố và được đăng tải trong ngày hôm nay.

Số vé bán ra của tác phẩm The Roundup đã vượt qua số lượng vé bán trong tuần đầu của bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness (gần 3,5 triệu vé tại Hàn Quốc). Cũng theo dữ liệu từ Korean Film Council, trong 3 ngày cuối tuần vừa qua từ thứ sáu đến chủ nhật, phim có 2,53 triệu lượt khán giả mua vé xem.

Trong phim The Roundup, tài tử Ma Dong Seok đóng vai thám tử Ma Seok Do, đến Việt Nam để điều tra một tên tội phạm đang lẩn trốn nhưng nhanh chóng phát hiện ra nhiều vụ sát hại đẫm máu.

So với phim Extreme Job (Nghề siêu khó) của đạo diễn Lee Byeong Heon chiếu năm 2019, lượng vé bán ra của The Roundup cũng vượt hẳn. Trong cùng giai đoạn, phim Extreme Job bán ra 3,13 triệu vé, tổng số vé là 10 triệu. Giới quan sát phòng vé nhận định The Roundup sẽ vượt qua mốc 10 triệu vé trong thời gian sớm.

Theo Variety, trong vòng 3 ngày cuối tuần rồi, phim The Roundup thu về 21,1 triệu USD từ 2.500 rạp khắp Hàn Quốc, tổng tiền vé ở thời điểm hiện tại là 29,1 triệu USD. Phim đang giữ vị trí phim Hàn có doanh thu cao nhất năm ở thời điểm hiện tại.