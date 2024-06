Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ kết thúc ở tập bao nhiêu?

Ở những tập gần đây của Trạm cứu hộ trái tim, nội dung phim gần như đã có lời kết cho nam, nữ chính như Ngân Hà, Nghĩa. Ngân Hà có được một cô con gái vô cùng dễ thương và sống cùng bố mẹ rất vui vẻ, hạnh phúc. Bên cạnh cô cũng luôn có Vũ đồng hành và Mỹ Đình, Nam. Trong một số tình tiết có thể thấy bà Hạ Lan đã "bật đèn xanh" cho Vũ đến với Ngân Hà. Và ở một số đoạn trailer, hình ảnh hậu trường có thể thấy Ngân Hà đã chọn về bên người yêu cũ, cùng bé Kitty thành một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Còn Nghĩa cũng đã vào tù với mức án ba năm như một sự trả giá cho những gì mình đã làm với vợ cũ. Có thể thấy, nam chính vẫn không quá đáng ghét mà chỉ bị thù hận làm mờ mắt, gây ra bao sai lầm, tổn thương cho những người anh ta yêu thương. Cái giá Nghĩa phải trả là mất hết tất cả và phải làm lại từ đầu. Và bé Kitty, con gái của Nghĩa và Ngân Hà chính là món quà duy nhất, làm "trạm cứu hộ" cuối cùng của Nghĩa. Đây cũng là một cái kết nhân văn dành cho nam chính.

Nữ chính sẽ tìm được "trạm cứu hộ" cho riêng mình? Chụp màn hình

Một số nhân vật khác như bà Hạ Lan, ông Trường đoàn tụ, cùng nhau hàn gắn, bỏ qua những oán hận trong quá khứ, vui hưởng niềm vui của tình già. Nam và Mỹ Đình cũng thành đôi và theo thông tin được biết thì Mỹ Đình sẽ sinh ba và họ sẽ là một gia đình trọn vẹn.

Ở các tập tiếp theo của Trạm cứu hộ trái tim sẽ có một vài nội dung liên quan đến những nhân vật mới như mẹ Vũ, cô em họ tên Mỹ của Nghĩa và những diễn biến xoay quanh số phận của An Nhiên. Nhân vật An Nhiên bị "ném đá" nhiều nhất trong phim vì những mục đích cá nhân mà sẵn sàng đạp đổ người khác. Tất nhiên cái kết dành cho An Nhiên chắc chắn cũng sẽ là mất tất cả như Nghĩa nhưng liệu có "một trạm cứu hộ" dành cho cô?

Mẹ của Vũ xuất hiện Chụp màn hình

Theo tiết lộ của đại diện VFC, Trạm cứu hộ trái tim dự kiến sẽ kết thúc ở tập 51. Như vậy còn 11 tập phim nữa sẽ phải giải quyết những vấn đề "mấu chốt" của An Nhiên và Nghĩa. Cuối cùng, cái kết có thỏa mãn khán giả như một vài diễn viên của phim tiết lộ?