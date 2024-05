Phim 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 26: An Nhiên bị tình cũ đe dọa?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 25 có những diễn biến cho thấy Nghĩa và An Nhiên đến gặp cô nhân viên tư vấn thủ tục định cư nước ngoài. Khi biết cặp đôi chưa đăng ký kết hôn nên cô này giục họ phải mau chóng hoàn tất thì mới có thể lo thủ tục nhập trường cho bé Gôn bên đó. Nhưng thật ra đây cũng là âm mưu do An Nhiên bày ra. Cô ta muốn nhờ nhân viên này thuận tay "đẩy thuyền" để Nghĩa mau chóng kết hôn với mình. Còn bản thân An Nhiên luôn tỏ ra là có giá trị, không muốn giục Nghĩa.

An Nhiên đã bị tình cũ "nắm thóp"? Chụp màn hình

Trong một vài cảnh khác thì bé Chi cũng rời khỏi nhà bà Hạ Lan để đến trung tâm bảo trợ ở. Cô bé khiến cả nhà Hà phải rơi nước mắt vì sự hiểu chuyện. Bà Hạ Lan dù cố tỏ ra lạnh lùng nhưng cũng không thể giấu sự cảm động trước tình cảm của Chi.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 25 còn có diễn biến bà Hạ Lan vẫn quyết tâm mua lại công ty Lan Hà nên bàn với con gái bán căn biệt thự đang ở để dồn tiền cho đủ. Bà có thể ở một căn hộ nhỏ hơn nhưng Hà lại lo mẹ không quen.

Một số cảnh khác khác trong tập này cho thấy luật sư Vinh, Vũ và Ngân Hà đang tìm chuyên gia tài chính tên là Trần. Vì tên này tư vấn tài chính cho Lan Hà và nắm một số vấn đề liên quan đến Nghĩa. Tung tích của Trần rất khó biết nhưng khi xem hình Hà đưa, Vũ chợt nhận ra người quen.

Ngân Hà muốn giữ khoảng cách với Vũ Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 26 tối nay 7.5 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những nội dung cho thấy, An Nhiên lại đi ăn với người đàn ông nghi là tình cũ của cô ta. Người này gợi ý muốn An Nhiên đầu tư vào spa cùng anh ta nhưng An Nhiên bảo cô không có tiền và cũng không có hứng thú. Nhưng người này lại cho rằng khoản tiền đầu tư đầm tôm mà Nghĩa đã từng lừa Hà cầm cố căn biệt thự của vợ chồng họ trước kia hình như An Nhiên đang giữ. Nhưng An Nhiên cho rằng người này đừng mất công thuyết phục cô vì họ đã hiểu nhau quá rồi. Có vẻ như gã tình cũ này đang nắm nhiều bí mật của An Nhiên và biết rất rõ kế hoạch của cô ta.

Một diễn biến khác cho thấy Mỹ Đình nói chuyện với Nam và cho rằng cô sẽ "đẩy thuyền" cho Nghĩa và Vũ. Bởi không ai thích hợp hơn Vũ có thể chấp nhận cả trâu, cả nghé trong hoàn cảnh của Ngân Hà. Hai người đang tranh luận thì ngã té nên bất ngờ chạm môi nhau.

Mỹ Đình và Nam sẽ là một cặp? Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 26 còn có cảnh Hà đi khám thai ở bệnh viện nơi Vũ đang công tác. Vì Mỹ Đình đã chủ động báo cho Vũ biết Hà sẽ đến khám. Trong lúc Vũ đang nhiệt tình đón Hà thì cô lại "quay xe" cảm ơn cũng như đặt ranh giới với Vũ. Hà cho rằng từ giờ hai người sẽ là đường thẳng song song khiến Vũ hơi hụt hẫng.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 26: An Nhiên sẽ bị tình cũ đe dọa?