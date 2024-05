Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 25: Nghĩa không muốn kết hôn với An Nhiên?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 24 có những nội dung cho thấy bà Xinh ngã bệnh nên Nghĩa đưa An Nhiên và con trai qua thăm bà nội. An Nhiên có vẻ khá kiên nhẫn với sự lạnh nhạt của bà Xinh nhưng cũng tranh thủ cơ hội "kể khổ" với bà những gì mà cô ta đã từng trải qua với Nghĩa cũng như những thiệt thòi, hi sinh để mong được bà Xinh đón nhận.

Cả nhà Nghĩa đang có kế hoạch định cư Canada Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác thì An Nhiên cảm thấy uất hận khi Nghĩa say, nằm trên chiếc giường của cô nhưng khi muốn ân ái với cô lại tưởng nhầm An Nhiên là Ngân Hà. Dù vậy, An Nhiên vẫn kiểu nín nhịn để đạt được tất cả những gì mình muốn.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 24 còn có vài diễn biến cho thấy bà Hạ Lan tự mình đi tìm hiểu thông tin về công ty Lan Hà và bàn với con gái sẽ mua lại công ty hoặc là chỉ mua lại một phần để sau này ông Trường ra tù có thể có chỗ để làm việc và an ủi khi tâm huyết cả đời của ông vẫn còn.

Nghĩa có muốn kết hôn với An Nhiên để đi định cư nước ngoài? Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 25 sẽ lên sóng 21 giờ 40 tối 6.5 trên VTV3 hé lộ tiếp những nội dung cho thấy bà Xinh dù không chấp nhận An Nhiên thì bà cũng không muốn bé Gôn buồn nên có lẽ cũng phải xuôi theo. Trong tập phim này An Nhiên đã chủ động nấu bữa sáng cho bà còn bé Gôn thì gợi ý sẽ cùng bà nội ngắm cảnh ở Canada khi cả nhà đi định cư.

An Nhiên có vỡ mộng? Chụp màn hình

Một tình tiết khác trong tập này cũng khá thú vị là Nghĩa cùng An Nhiên đến gặp tư vấn viên công ty lo thủ tục định cư thì người này cần giấy đăng ký kết hôn của họ. Nghe đến đây, An Nhiên có vẻ hơi khó chịu vì cô và Nghĩa vẫn chưa phải là vợ chồng chính thức.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 25: Nghĩa có muốn đăng ký kết hôn với An Nhiên?