Phim 'Trạm cứu hộ trái tim' tập 23: Nghĩa 'quay xe' không ly hôn?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 22 tối qua có những nội dung gay cấn khi Vũ và Nghĩa đều bị mời lên công an phường vì đánh nhau. Mỹ Đình gọi cho Ngân Hà bảo bạn thân tới nhưng Hà cho rằng mình không nên có mặt còn An Nhiên thì tới bảo lãnh Nghĩa. Trên đường lái xe đưa An Nhiên về thì họ cãi nhau căng thẳng vì An Nhiên cho rằng Nghĩa đang ghen mới đánh Vũ. An Nhiên đay nghiến Nghĩa đủ điều vì cho rằng những gì đang diễn ra khiến mọi thứ không thể theo như kế hoạch. Còn Nghĩa thì đang rối rắm vì rõ ràng An Nhiên nói đúng.

Nghĩa đưa An Nhiên về rồi quay lại nhà mẹ đẻ vì muốn có thời gian tĩnh tâm. Nửa đêm An Nhiên bảo con trai gọi điện cho bà nội nhưng mục đích là cô ta muốn nói chuyện với Nghĩa. Nghĩa đã yêu cầu An Nhiên không được lợi dụng bé Gôn rồi cúp máy càng khiến An Nhiên tức điên vì có lẽ đây là lần đầu Nghĩa đối xử với mình như vậy.

Sáng hôm sau, An Nhiên đưa con qua nhà bà Xinh rồi nói chuyện với Nghĩa như không có chuyện gì. Cô ta xuống nước năn nỉ và cho rằng mình đã ghen nên mất kiểm soát. Sau đó An Nhiên cho rằng nếu Ngân Hà đã ngoại tình mang thai thì đây là cái cớ để Nghĩa buộc Hà ly hôn mà không cần thương lượng.

Bà Xinh hẹn gặp Ngân Hà khi biết cô mang thai Chụp màn hình

Trong một diễn biến khác thì Hà áy náy với Vũ nên đến bệnh viện gặp anh, đi ăn trưa và xin lỗi. Nhưng Vũ tình nguyện vì Hà nên nhận cái thai là của mình. Theo Vũ đây cũng là điều tốt nếu Hà không muốn Nghĩa biết đứa con là của anh ta. Nên cũng cần có một người đứng ra "đổ vỏ" và người thích hợp nhất lúc này là Vũ.

Sau đó Nghĩa chủ động nhắn tin muốn Hà đưa Vũ tới gặp để nói chuyện rõ ràng. Sáng hôm sau An Nhiên và Nghĩa ngồi đợi sẵn trong quán cà phê và nhìn thấy Hà cùng Vũ tay trong tay. Phản ứng của Nghĩa là mém sặc nước vì mất bình tĩnh.

Ngân Hà hơi ngạc nhiên vì thái độ vui mừng của mẹ chồng dù cô khẳng định mình mang thai không phải của Nghĩa Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 23 tối nay 30.4 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những diễn biến cho thấy bà Xinh mừng rỡ hẹn gặp Hà để hỏi về cái thai vì bà biết chắc đứa trẻ là con của Nghĩa. Dù Hà khẳng định cô có con với người khác nhưng chính bà Xinh là người đã tráo thuốc tránh thai sau khi thấy Nghĩa mỗi tối hay bỏ thứ bột trắng gì đó vào ly sữa của Hà.

Một cảnh trong tập này cho thấy sau khi Mỹ Đình cố tình phá đám, nhận xét về mối quan hệ giữa mình và bạn gái thì Nam đã phản ứng cho rằng Mỹ Đình vì đã ly hôn nên không muốn ai hạnh phúc, xúi Hà ly hôn rồi làm tan vỡ tình cảm giữa Nam và cô ca sĩ trẻ. Nghe đến đây Mỹ Đình không thể chấp nhận và tuyên bố "cạch mặt" Nam từ đây, kết thúc tình bạn mười mấy năm.

Mỹ Đình tuyên bố chấm dứt tình bạn với Nam Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 23: Nghĩa "quay xe" không ly hôn sau khi biết Hà mang thai với mình?