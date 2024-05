Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 23 có những nội dung cho thấy cuối cùng Nghĩa và Hà cũng ly hôn. Ngày ra tòa, trong khi Mỹ Đình cùng Nam và Vũ đến tận tòa án chúc mừng Ngân Hà trở lại đời độc thân thì An Nhiên nhìn thấy Nghĩa chẳng vui còn cay cú. An Nhiên hỏi Nghĩa rằng có phải anh ta đã yêu Ngân Hà nhưng Nghĩa né tránh.

Trong cơn say, Nghĩa tưởng An Nhiên là Ngân Hà... Chụp màn hình

Trong một vài diễn biến khác của phim, Nam nói những lời làm tổn thương Mỹ Đình khiến cô tuyên bố "cạch mặt". Sau đó, Nam tìm hiểu về người yêu và thấy những gì Mỹ Đình nói là đúng. Nam muốn xin lỗi, dỗ dành để Mỹ Đình nguôi giận. Sau bữa tiệc độc thân mọi người tổ chức cho Ngân Hà, Nam tìm Mỹ Đình để làm hòa và lần này Mỹ Đình chấp nhận.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 23 còn có những nội dung cho thấy dù bà Xinh vẫn một mực khẳng định Ngân Hà có thai với Nghĩa vì bà đã tráo thuốc tránh thai nhưng Ngân Hà vẫn nhận mình đã ngoại tình và có con với người khác. Còn giữa bà Hạ Lan và Ngân Hà, sau những biến cố họ càng hiểu nhau hơn, gắn kết tình mẹ con. Ngân Hà đã ôm mẹ mình để được vỗ về sau khi ký vào đơn ly hôn.

... An Nhiên nổi điên hét lên Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 24 tối nay 1.5 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những nội dung cho thấy trong cơn say, Nghĩa muốn ân ái với An Nhiên nhưng có vẻ anh ta cứ nghĩ đó là Ngân Hà khiến An Nhiên nổi điên hét lên: "Anh nhầm tôi với ai thế hả".

Ở một cảnh khác của phim, bà Hạ Lan bàn với con gái mua lại công ty Lan Hà từ Nghĩa. Vì Nghĩa chỉ cần tiền, còn bà muốn giữ lại công ty cho chồng. Sau này, ông Trường ra tù còn có công việc để làm và đó là tâm huyết của ông. Ngân Hà xúc động trước suy nghĩ của mẹ và cho rằng bà là người mẹ tuyệt vời.

Bà Hạ Lan muốn mua lại công ty Lan Hà Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 24: An Nhiên "quay xe" với Nghĩa vì uất hận?