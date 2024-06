Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 37: Sinh con xong, Ngân Hà gặp cú sốc khác?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 36 có những diễn biến gay cấn khi Nghĩa và An Nhiên cùng con trai chuẩn bị ra sân bay đi định cư thì công an ập đến. An Nhiên sốc "toàn tập". Cô đi tìm tên Tuấn để đòi lại số tiền hoa hồng từ vụ bán Lan Hà. Tuấn khẳng định mình không đưa clip đó cho ai nhưng An Nhiên tuyên bố sẽ chơi tới cùng vì không còn gì để mất.

Ngân Hà đã sinh em bé và biết thêm một sự thật khá sốc liên quan đến mẹ mình Chụp màn hình

Ở một vài tình tiết trước khi Nghĩa bị bắt, An Nhiên và anh có mâu thuẫn vì An Nhiên có vẻ không đồng ý khi Nghĩa để lại một khoản tiền cho bà Xinh và muốn mua cho bà một căn nhà ở thành phố. Bà Xinh từng cảnh báo Nghĩa về An Nhiên. Anh có vẻ nghe lời mẹ nên đã đầu tư tiền vào bất động sản trước khi đi định cư. An Nhiên biết chuyện này cũng không vui nhưng cô ngay lập tức bị Nghĩa bẻ lại rằng chính An Nhiên cũng đầu tư vào spa mà không bàn qua với chồng. An Nhiên hoang mang khi chuyện này mà Nghĩa cũng biết.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 36 còn có những nội dung cho thấy Vũ kể với Ngân Hà về mối tình giữa anh với một cô gái. Họ từng có con với nhau và cũng từng muốn kết hôn dù trước đó cả hai không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân. Nhưng rồi đứa trẻ mất và tình cảm ấy cũng kết thúc.

Bà Xinh động viên Nghĩa Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 37 sẽ phát sóng ngày 3.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục hé mở nhiều nội dung mới khi Ngân Hà đã thuận lợi sinh em bé. Cô và bà Hạ Lan nói chuyện về Vũ. Bà Hạ Lan nói với con gái sự thật vì sao năm xưa Vũ rời đi, rời bỏ mối tình đầu với Ngân Hà: "Sao con không hỏi thẳng là có phải ngày ấy mẹ đã bảo nó rời đi không. Năm xưa chính là mẹ đã làm đấy".

Ở tập phim này cũng có cảnh bà Xinh đã lên lại thành phố để động viên Nghĩa. Còn An Nhiên nhìn chồng với đôi mắt ráo hoảnh.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 37: Ngân Hà có oán trách bà Hạ Lan không?