Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 41: Vì sao mẹ của Vũ dằn mặt Ngân Hà?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 40 tối qua có những nội dung kịch tính hơn khi cuối cùng bà Xinh cũng có được kết quả xét nghiệm ADN cho thấy bé Gôn không phải con của Nghĩa. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng bà bị sốc, tăng huyết áp phải nhập viện. Chính Mỹ Đình là người đã đưa bà vào bệnh viện và báo tin cho Ngân Hà đến thăm.

Vũ và Hà có thể bên nhau không? Chụp màn hình

Trong khi đó ở một vài cảnh khác, An Nhiên gai mắt khi thấy Ngân Hà sống vui vẻ nên đã lên kế hoạch trả đũa trong chương trình Gala trực tiếp số đặc biệt của Trạm cứu hộ trái tim do Ngân Hà làm "chủ xị". Cô ta thuê một nhóm người mua lại tài khoản các fan trung thành của chương trình để tương tác và một tài khoản đã chất vấn trực tiếp Ngân Hà khi lên sóng rằng với tư cách là trạm trưởng nhưng Ngân Hà đã ngoại tình có con với người khác rồi đẩy chồng vào tù… Trong lúc tình thế căng thẳng thì Mỹ Đình đã đi tìm bà Xinh để bà lên tiếng trực tiếp nói sự thật về một nàng dâu tử tế như Ngân Hà. Trước đó chính Vũ đã gọi điện báo cho Mỹ Đình biết chuyện có kẻ sẽ giở trò với Ngân Hà nên Mỹ Đình mới đi tìm bà Xinh gỡ rối…

Mẹ của Vũ không chấp nhận Ngân Hà đến với con trai bà? Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 40 còn có những diễn biến cho thấy An Nhiên dường như mất kiểm soát sau khi nghe bà Xinh lên sóng bênh vực con dâu cũ nên cô ta đợi bà Xinh về nhà rồi chất vấn, làm khùng điên, uy hiếp mẹ chồng. Tiếp theo, An Nhiên lại lên thêm kế hoạch quyết không buông tha cho Ngân Hà. Còn Ngân Hà thì tuyên bố sẽ không tiếp tục nhân nhượng với An Nhiên. Mỹ Đình phấn khích khi thấy cô bạn thân đã bật chế độ "phá sóng".

Ở một vài cảnh khác thì An Nhiên vào thăm Nghĩa và gợi ý muốn đầu tư nhưng Nghĩa tránh né, cho rằng cô ta không được đụng vào khoản tiền chung bán công ty Lan Hà. Còn lại An Nhiên có thể xoay vòng vốn và dùng số tiền lấy lại được từ tay Tuấn để đầu tư. Nghĩa thông báo hai tháng nữa sẽ ra tù.

Một vài tình tiết cũng cho thấy mẹ của Vũ đã về nước, bay ra với con trai. Bà cũng chính là người phụ nữ đã bị bà Hạ Lan xông vào đánh ghen năm xưa nên mẹ của Vũ có vẻ không chấp nhận con trai kết nối lại tình cảm với con gái bà Hạ Lan. Vũ thì cương quyết không để mất tình yêu của mình một lần nữa dù mẹ có ngăn cản.

An Nhiên và Ngân Hà cùng "bật chế độ" phản đòn đối phương Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 41 tối nay 11.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những diễn biến hấp dẫn hơn khi Ngân Hà và bé Kitty cùng Vũ đón sinh nhật. Xem ra Ngân Hà cũng đang chuẩn bị tâm thế đón nhận lại tình cảm của Vũ. Nhìn con gái được Vũ nuông chiều, chăm sóc, Ngân Hà có vẻ hài lòng.

Trong tập phim tối nay có cảnh mẹ của Vũ hẹn gặp Ngân Hà và tuyên bố sẽ không để con trai quay về với cô. Còn Ngân Hà thì tỏ ra cứng rắn khi cho rằng chuyện quá khứ ai gây ra thì người đó phải có trách nhiệm giải quyết. Cách phản ứng của Ngân Hà khiến mẹ của Vũ cho rằng cô ghê gớm hơn bà nghĩ.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 41 còn có diễn biến gay cấn khi An Nhiên đối mặt với Ngân Hà. Hai người người đàn bà đều "bật chế độ" phản đòn đối phương. Nhưng Ngân Hà lại bị An Nhiên thẳng tay tát…