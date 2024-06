Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 42: Nghĩa lên kế hoạch khiến An Nhiên lãnh đủ?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 41 tối qua có những nội dung khiến khán giả hả dạ khi Ngân Hà gọi điện hẹn An Nhiên đến phòng đấu kiếm. Tất nhiên, An Nhiên tự tin nên không từ chối. Đến nơi, An Nhiên thấy Ngân Hà và Mỹ Đình đang tập đấu kiếm với nhau. Mỹ Đình tạm lánh để hai người đàn bà nói chuyện.

Ngân Hà tuyên bố từ giờ cô sẽ không để cho An Nhiên tác oai tác quái nữa, nếu An Nhiên đụng đến Kitty thì Ngân Hà sẽ đụng đến bé Gôn. Nghe đến đây, An Nhiên nổi điên tát Ngân Hà. Vậy là Ngân Hà lao vào dạy cho An Nhiên một bài học, vùi đầu An Nhiên xuống sàn và tiếp tục cảnh cáo cô về chuyện bé Gôn…

Bởi Ngân Hà đã nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm bé Gôn không phải con của Nghĩa khi vào thăm bà Xinh ở bệnh viện. Nghe đến đây, An Nhiên tái mặt. Cô ta về nhà và gọi điện cho Việt. Cả hai đều không biết lý do vì sao Ngân Hà lại biết bí mật đó. Việt gợi ý An Nhiên nên tìm ra điểm yếu của Ngân Hà và dùng nó làm điều kiện để trao đổi.

Nghĩa ra tù nhưng không báo với An Nhiên Chụp màn hình

Ở một vài diễn biến khác cho thấy An Nhiên vào thăm Nghĩa và hỏi cán bộ trại giam rằng trong thời gian Nghĩa ở tù có những ai thăm nuôi thì được biết ngoài bà Xinh, Ngân Hà còn có vài người xưng là em của Nghĩa. Điều này khiến An Nhiên hoang mang bởi Nghĩa có những người em nào mà cô ta không biết.

Vũ muốn Ngân Hà cho mình một cơ hội Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 41 còn có những nội dung cho thấy trong lúc Vũ và Ngân Hà đang dần gắn kết và Hà cũng bắt đầu đón nhận sự quan tâm của Vũ thì bà Trúc - mẹ Vũ hẹn gặp Ngân Hà. Bà nhắc lại chuyện quá khứ với ông Trường và bà Hạ Lan, yêu cầu Ngân Hà tránh xa Vũ. Ngân Hà đã phản ứng lại những lời của bà Trúc vì cho rằng ai gây ra thì người đấy phải có trách nhiệm giải quyết. Năm xưa, chính bà Trúc đã xen vào gia đình cô gây bất hạnh cho mẹ cô. Bà Trúc cho rằng Ngân Hà ghê gớm.

Sau này, trong bữa ăn mừng sinh nhật Vũ, Ngân Hà nói rằng cô mong Vũ tìm được một mối quan hệ tốt, có một cô con gái cho riêng mình giống Kitty và từ giờ anh đừng quan tâm đến mẹ con cô nữa. Nghe đến đây, Vũ đoán chắc mẹ mình đã gặp Ngân Hà.

Ông Trường khóc nức nở với bà Hạ Lan Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 42 tối nay 12.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết cho thấy Vũ đã trao nhẫn cầu hôn cho Ngân Hà và nói rõ quan điểm, tình cảm của mình. Anh không muốn bỏ lỡ cô một lần nữa vì Vũ bây giờ không giống như cậu sinh viên năm xưa. Ở một cảnh khác, ông Trường khóc nức nở với vợ vì chuyện quá khứ của mình làm khổ con gái.

Một tình tiết thú vị trong tập phim tối nay là Nghĩa đã ra tù nhưng không báo cho An Nhiên mà gặp Mỹ (Hoàng Khánh Ly). Cô em họ này có vẻ là "gián điệp" giúp Nghĩa suốt những năm qua nên mọi chuyện của An Nhiên rất có thể Nghĩa biết hết. Nghĩa muốn Mỹ đón bà Xinh giúp mình.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 42: Nghĩa lên kế hoạch khiến An Nhiên lãnh đủ?