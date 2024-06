Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 44: Ngân Hà chọn yêu Vũ thêm lần nữa?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 43 có những tình tiết cho thấy ra tù và trở về nhà với mẹ con An Nhiên, Nghĩa vẫn tỏ ra bình thường nhưng có lẽ anh ta đang lên kế hoạch khiến An Nhiên không thể phản đòn lại.

Còn An Nhiên dù cố tỏ ra bình thường nhưng trong lòng rất hoang mang vì sợ những chuyện mà cô ta đã làm không qua mặt được Nghĩa. Trong đêm, Việt gọi điện cho An Nhiên thông báo vợ anh ta đã "đánh hơi" anh ta có bồ và dặn An Nhiên đừng nghe số điện thoại lạ gọi tới. Và đúng là sau đấy, vợ của Việt đã đến tận spa gặp An Nhiên.

Ngân Hà lo sợ khi hay tin Vũ gặp tai nạn Chụp màn hình

Trong tập phim tối qua còn có những tình tiết cho thấy sau khi nghe lời khuyên của Mỹ Đình, Ngân Hà đã đến nhà Vũ nhưng gặp bà Trúc. Bà thông báo con trai đã đi công tác ở Tây Bắc. Bà Trúc nói với Ngân Hà rằng bố mẹ cô đã nhắn tin hẹn gặp bà vào ngày mai.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 43 còn có cảnh Ngân Hà đưa bé Kitty đến khu vui chơi rồi ra ngoài nghe điện thoại. Nghĩa cũng đưa bé Gôn đến đây nên khi thấy bé Kitty ngồi khóc một mình, Nghĩa vội bế Kitty và định đi tìm mẹ cho cô bé. Đúng lúc đó, Ngân Hà quay lại, hốt hoảng bế con gái đi về. Cô sợ Nghĩa phát hiện ra Kitty là con gái mình.

Mỹ Đình mang thai Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 44 tối nay 18.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết cho thấy cuối cùng bà Hạ Lan, ông Trường đã gặp bà Trúc. Ông Trường thừa nhận từng có lỗi với bà Trúc và mong bà bỏ qua cũng như hãy để cho Vũ và Hà được hạnh phúc bên nhau.

Một tình tiết mới trong tập phim tối nay được hé lộ là chồng cũ thấy Mỹ Đình ngất xỉu nên đưa cô vào bệnh viện. Và sau đó bà Mến, Nam đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo Mỹ Đình đã mang thai.

Ông Trường mong bà Trúc đừng ngăn cản hạnh phúc của Vũ và Hà Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 44 còn có cảnh khá gay cấn là Nam lái xe đưa Ngân Hà đến chỗ Vũ gặp nạn. Trên đường đi, Ngân Hà mất bình tĩnh vì sợ Vũ sẽ rời bỏ mình một lần nữa.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 44: Ngân Hà đã yêu Vũ thêm lần nữa?