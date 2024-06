Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 48: Ngân Hà có cho Nghĩa nhận con?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 47 tối qua có nhiều nội dung kịch tính khi cuối cùng Nghĩa đã lật bài với An Nhiên sau khi xác định rõ Kitty là con gái mình. Họ chính thức đối đầu nhau sau bao năm mặn nồng.

An Nhiên kể lại sự cố với Việt năm xưa, cũng chỉ vì cô uống rượu say khi nhìn thấy Ngân Hà và Nghĩa quấn quýt bên nhau và bị Việt lợi dụng "tình một đêm". Trong cơn say, An Nhiên cứ tưởng Việt là Nghĩa. Nhưng những lý do đó của An Nhiên cũng không thể nào biện minh cho chuyện cô vẫn tiếp tục qua lại với Việt và biến Nghĩa thành công cụ trả thù riêng và cũng vì tiền. Nghĩa cho rằng An Nhiên yêu anh ta nhưng yêu bản thân hơn. An Nhiên gần như sụp đổ. Trước đó, cô ta gặp Việt nhưng Việt từ chối chịu trách nhiệm về bé Gôn và cho rằng An Nhiên nên đi khám bác sĩ vì tâm lý không ổn định.

An Nhiên bị đuổi khỏi nhà Chụp màn hình

Trong một số tình tiết khác, Vũ bị kỷ luật và bị cho nghỉ việc sau sự cố tắc trách bỏ bệnh nhân trước giờ phẫu thuật. Chuyện này còn bị bóc phốt lên mạng xã hội. Ngân Hà đã âm thầm tìm lại những người từng được Vũ giúp đỡ, những em bé trong các chuyến thiện nguyện… để ghi clip lại nhằm xoa dịu dư luận đang căm phẫn chuyện của Vũ.

Đúng lúc này Nghĩa biết được chuyện của Vũ và một bài viết được đưa lên mạng để chứng minh rằng Kitty không phải con ruột của Vũ và chuyện Vũ dựa vào lý do con gái gặp chuyện nên phải rời khỏi phòng phẫu thuật là nói dối. Mỹ Đình cho rằng chính Nghĩa đã làm ra chuyện này. Lúc này Vũ đã theo mẹ đi nghỉ dưỡng và tắt điện thoại nên Ngân Hà đến nhà cũng không gặp và không liên lạc được khiến cô sốt ruột vô cùng.

Ngân Hà cảnh cáo Nghĩa Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 48 tối nay 26.6 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 tiếp tục những tình tiết cho thấy Nghĩa cho rằng tài sản chung giữa mình và An Nhiên chỉ còn một dự án treo thôi. Có lẽ An Nhiên đòi chia tiền bán Lan Hà nhưng Nghĩa đã tẩu tán hết. Anh ta yêu cầu: "Cô có 24 giờ để dọn ra khỏi nhà và biến khỏi cuộc đời tôi. Còn Gôn tạm thời cứ ở lại hoặc đưa đi thì tùy".

Trong một cảnh khác, có lẽ Ngân Hà và Vũ đã chính thức yêu nhau nên anh tỏ ra vui vẻ, huýt sáo ở nhà khiến bà Trúc cũng nhận ra nên chất vấn con trai. Lúc này, Vũ năn nỉ mẹ một lần nữa hãy cho anh và Ngân Hà cơ hội.

Vũ năn nỉ mẹ đừng ngăn cản tình cảm giữa Anh và Ngân Hà nữa Chụp màn hình

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 48 còn có tình tiết Nghĩa hẹn gặp Ngân Hà và xin cô đừng xem anh ta là người ngoài nhưng lần này Hà cương quyết: "Nhưng với tôi, anh là người ngoài, là người dưng nước lã. Trước đây tôi đã nói là tôi tha thứ cho anh, tha thứ có nghĩa là chấm dứt, là mọi chuyện kết thúc để mỗi người đều sống tốt phần đời của mình. Nên tôi mong anh hãy tự trọng, tránh xa mẹ con tôi và tránh xa gia đình tôi. Và để giữ sự bình yên quý giá này tôi dám làm mọi thứ đấy".

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 48: Ngân Hà không cho Nghĩa nhận con?