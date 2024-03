Phim ‘Trạm cứu hộ trái tim’ tập 5: Nghĩa bị mẹ vạch mặt?

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 4 tối qua hé lộ tiếp những nội dung hấp dẫn hơn khi bà Xinh thấy con trai pha sữa cho vợ và bỏ vào một chất bột trắng nên đã hỏi Nghĩa. Nghĩa hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh trả lời mẹ rằng đây là thuốc bổ sung canxi. Nhưng bà Xinh cầm lọ thuốc thấy không có nhãn mác gì thì Nghĩa lại nói khéo là anh đang quản lý cả một công ty dược lớn nên mẹ cứ yên tâm. Sau đó bà Xinh đã đem chất bột này ra nhờ một cô dược sĩ ở tiệm thuốc đem đi xét nghiệm. Sau đó, cô đã nói nhỏ với bà Xinh khi đem trả kết quả khiến bà tái mặt, không tin, nghĩ rằng có sự nhầm lẫn nào đó.

Mẹ con An Nhiên chạm mặt Ngân Hà và bà Xinh Chụp màn hình

Trong một vài tình tiết khác, An Nhiên tiếp tục đến điều trị tâm lý cho bà Hạ Lan. Lúc tiễn cô về bà nghe mùi nước hoa đàn ông từ An Nhiên nên nhắc và nói thẳng là mình ghét mùi này. An Nhiên xin lỗi và hứa sẽ để ý. Bà Hạ Lan sau đó nhớ lại là mùi nước hoa này chồng bà từng xài và bảo do Ngân Hà tặng bố. Ngay lập tức, bà gọi điện sai người điều tra về An Nhiên.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 4 còn có những tình tiết xoay quanh việc công ty dược của ông Trường đang vướng một số cạnh tranh không lành mạnh từ các công ty đối thủ. Trong đó có một vài kẻ đã "nắm thóp" ông Trường khi úp mở về cái chết của một người tên Quang khiến bố của Ngân Hà có vẻ hơi bất an. Còn Hữu Nghĩa vẫn là cánh tay đắc lực bên cạnh bố vợ.

Nghĩa nhanh trí "quay xe" Chụp màn hình

Ở tập 4 phim Trạm cứu hộ trái tim còn có nội dung Mỹ Đình báo tin cho Ngân Hà rằng người yêu cũ của cô là Vũ đã trở về nhưng Hà hơi dửng dưng vì hiện tại cô đang có một gia đình hạnh phúc, một người chồng tuyệt vời nên chả quan tâm đến Vũ nữa. Còn Ngân Đình đã hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng. Mẹ của cô là bà Mến đã sai người đánh con rể đến nhập viện vì cái tội dám cho con gái bà "mọc sừng".

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 5 tối nay 19.3 lúc 21 giờ 40 trên VTV3 hé lộ tiếp những diễn biến gay cấn khi Ngân Hà đang đi trong trung tâm thương mại với mẹ chồng thì gặp An Nhiên đang đi cùng con trai. Bé Gôn vô tình hỏi "Bố đâu rồi mẹ" khiến An Nhiên tái mặt, vội đưa cây kẹo vào miệng con trai cho bé khỏi hỏi thêm. Sau đó, cô mau chóng chào tạm biệt Ngân Hà và bà Xinh với lý do đưa con trai đi khám răng nên hơi vội. Một lúc sau, Hữu Nghĩa xuất hiện sau lưng mẹ và vợ với lý do anh đang "bám đuôi" vợ để thể hiện sự quan tâm.

Ngân Hà và người yêu cũ đi chung chuyến công tác Chụp màn hình

Một tình tiết cũng khá thú vị trong tập phim này là Ngân Hà đi công tác lên miền núi phía bắc để dẫn một đoàn khách và tình cờ người yêu cũ của cô cũng có mặt trong chuyến công tác này.

Phim Trạm cứu hộ trái tim tập 5: Nghĩa sẽ bị mẹ vạch mặt?