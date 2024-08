Phim truyền hình 'Chúa tể những chiếc nhẫn' chiếu miễn phí trực tuyến

Sau khi trailer mùa 2 của loạt phim truyền hình Chúa tể những chiếc nhẫn vừa được Amazon tung ra và đạt hàng triệu lượt xem, hãng đồng thời cũng thông báo mùa 1 của series này sẽ được chiếu trực tuyến miễn phí trên nền tảng xem phim Samsung TV Plus.

Phim sẽ chiếu từ ngày 15 - 28.8 (giờ Mỹ), sau đó mùa 2 của loạt phim sẽ chính thức ra mắt khán giả trên nền tảng xem phim trực tuyến Prime Video của Amazon vào ngày 29.8. Điều này đánh dấu lần đầu tiên phim truyền hình Chúa tể những chiếc nhẫn, dự án có số tiền sản xuất "đắt đỏ" của Amazon và ra mắt khán giả trong khoảng thời gian từ tháng 9 - 10.2022, được chiếu trực tuyến mà không thu phí người xem.

Mùa 1 của Chúa tể những chiếc nhẫn: Những chiếc nhẫn quyền năng được chiếu miễn phí trước khi mùa 2 lên sóng màn ảnh nhỏ cuối tháng này AMAZON

Sở dĩ các nhà sản xuất áp dụng "chiến lược" trên nhằm thu hút đông đảo người xem thương hiệu Chúa tể những chiếc nhẫn bản truyền hình trước khi mùa 2 ra mắt chính thức. Và Samsung TV Plus được thỏa thuận để chiếu mùa 1 vì nền tảng này có hơn 300 triệu người dùng đăng ký trải dài ở khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Anh và Đức, và điều này hứa hẹn sẽ giúp gia tăng đáng kể lượng khán giả tiềm năng cho mùa 2.

Ông Salek Brodsky, Phó chủ tịch của nền tảng Samsung TV Plus, nói với truyền thông: "Chúng tôi rất vui khi mở rộng quan hệ với Prime Video để giúp Samsung TV Plus trở thành nền tảng duy nhất để khán giả có thể xem Chúa tể những chiếc nhẫn: Những chiếc nhẫn quyền năng miễn phí. Gần 300 triệu người dùng của Samsung TV Plus và Galaxy có cơ hội để bắt kịp series này".

Trailer mùa 2 của loạt phim truyền hình Chúa tể những chiếc nhẫn hé lộ cuộc chiến chống lại chúa tể Sauron - kẻ thù của Trung Địa AMAZON

Sau mùa 1, khi Trung Địa nhận ra được sức mạnh của Sauron, mọi người bắt đầu tập hợp lực lượng để chống lại hắn ta. Trong trailer vừa tung ra của mùa 2, nhân vật hắc ám này thực sự trỗi dậy và cho thấy sức mạnh ghê gớm của hắn, khiến cả vùng đất lao vào cuộc chiến đẫm máu.

Loạt phim truyền hình Chúa tể những chiếc nhẫn được J. D. Payne và Patrick McKay sáng tạo cho nền tảng Prime Video, các nhà làm phim chuyển thể các tài liệu thứ cấp trong bộ sách Chúa tể những chiếc nhẫn của J.R.R.Tolkien để đưa lên màn ảnh. Amazon dự tính thực hiện 5 mùa phim với tổng kinh phí 1 tỉ USD, cho thấy đây là một trong những series đắt đỏ từng được thực hiện.