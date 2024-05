Phần đầu tiên của loạt phim mới 'Chúa tể những chiếc nhẫn' ra rạp năm 2026

Andy Serkis tiếp tục đảm nhận vai Gollum và sẽ đạo diễn phần đầu tiên trong số hai bộ phim, có tựa tạm thời là Chúa tể những chiếc nhẫn: Cuộc săn lùng Gollum.

Peter Jackson, đạo diễn bộ ba phim Chúa tể những chiếc nhẫn cách đây hai thập niên, tiếp theo là ba phim Hobbit, sẽ đóng vai trò nhà sản xuất cho các phần phim mới.

Giám đốc điều hành Warner Bros. Discovery, David Zaslav cho biết trong cuộc họp báo hôm 9.5 rằng nhà làm phim Peter Jackson cùng các đối tác Fran Walsh và Philippa Boyens đang sản xuất bộ phim và “sẽ tham gia vào mọi bước của chặng đường”.

Các bộ phim mới dựa trên những cuốn sách do JRR Tolkien viết, lấy bối cảnh vùng đất hư cấu ở Trung Địa nơi sinh sống của con người, yêu tinh, người lùn và người Hobbit.

Loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn đã thu về tổng cộng gần 6 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu. Bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua năm 2003 đã giành được 11 giải Oscar, trong đó có giải Phim hay nhất.

Cảnh trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua

Warner Bros. sẽ phát hành phần đầu tiên trong loạt phim mới Chúa tể những chiếc nhẫn vào năm 2026, tập trung vào Gollum do Andy Serkis đóng.

Dự án hiện đang trong giai đoạn đầu phát triển kịch bản từ các nhà văn Walsh, Boyens, cùng với Phoebe Gittins và Arty Papageorgiou, khám phá những cốt truyện chưa được kể.

Bộ phim hoạt hình Chúa tể những chiếc nhẫn đã được công bố trước đó, có tên The War of the Rohirrim (tạm dịch Cuộc chiến của người Rohirrim), sẽ ra rạp vào tháng 12 này.