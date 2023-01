Phim truyền hình có Kim Tae Ri, Ahn Hyo Seop được mong đợi nhất năm 2023

Trong những ngày đầu tiên của năm 2023, các cơ quan truyền thông, nhà đài Hàn Quốc và khán giả đưa ra nhiều dự đoán về những phim truyền hình sẽ “làm nên chuyện” trong năm nay. Xuất hiện trong hàng loạt danh sách dự án màn ảnh nhỏ đáng mong đợi nhất năm 2023 là The Demon (hay còn gọi: The Devil) do Kim Tae Ri, Oh Jung Se đóng vai chính, dự kiến phát sóng trên đài SBS vào tháng 6 tới.

Thông qua các phương tiện truyền thông, nhà đài SBS không giấu sự kỳ vọng lớn dành cho The Demon. Mới đây, SBS gây sốt khi tung teaser cùng các hình ảnh nhá hàng, hé lộ những tình tiết tăm tối đáng sợ và đầy kịch tính của phim.

The Demon không chỉ được xem là tác phẩm trọng điểm của SBS mà còn là bộ phim truyền hình được mong đợi nhất trong năm 2023 dựa trên khảo sát của TV Daily (Hàn Quốc). Theo giới chuyên môn, lý do giúp The Demon gây chú ý là nhờ quy tụ êkíp khủng.

Được biết, The Demon do Lee Jung Lim làm đạo diễn, kịch bản được Kim Eun Hee chấp bút cùng sự xuất hiện của Kim Tae Ri và Oh Jung Se. Lee Jung Lim nổi tiếng với Vị khách VIP, Kim Eun Hee từng tạo cơn sốt với Tín hiệu và loạt sêri Vương triều xác sống (Kingdom), còn Kim Tae Ri và Oh Jung Se là hai ngôi sao Hàn đình đám sở hữu khả năng diễn xuất tốt.





Ngoài The Demon, thì Người thầy y đức (Dr. Romantic) mùa 3 cũng là cái tên được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong năm 2023. Trong đoạn teaser mới công bố, tác phẩm đề tài y học này một lần nữa gây ấn tượng với những cảnh quay cứu người hoành tráng và chân thật.

Các diễn viên của Người thầy y đức 2 gồm: Han Seok Kyu, Ahn Hyo Seop, Lee Sung Kyung, Kim Min Jae… tiếp tục tham gia mùa 3. Phim còn có một số gương mặt mới như Lee Shin Young, Lee Hong Nae… Dự án lên lịch chiếu vào tháng 4 năm nay trên đài SBS.

Bên cạnh đó, The Agency với Lee Bo Young, The Escape of Seven do Uhm Ki Joon, Hwang Jung Eum, Lee Joon… đóng chính hay Crash Course in Romance cùng Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho cũng nhận được nhiều sự mong ngóng từ khán giả, truyền thông. Đặc biệt, The Agency đánh dấu màn tái xuất của Lee Bo Young sau thành công của Mine cách đây 2 năm. The Agency ra mắt vào ngày 7.1 trên kênh cáp JTBC.