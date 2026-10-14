Phim Việt chỉ còn bán được 24 vé, sắp rời rạp với doanh thu ảm đạm

Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, trong ngày 14.10, phim Bóng ma nhà hát chỉ còn 2 suất chiếu. Tác phẩm có sự góp mặt của Trâm Anh, Quỳnh Lý… thu được hơn 1,8 triệu đồng, tương đương với 24 vé bán ra.

'Bóng ma nhà hát' trước khi rời rạp

Tính đến hiện tại, tổng doanh thu của phim chỉ ở mức 2,4 tỉ đồng sau hơn 20 ngày ra rạp. Đây là con số khiêm tốn tại phòng vé Việt, khiến tác phẩm đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Hình ảnh Trâm Anh trong Bóng ma nhà hát Ảnh: ĐPCC

Bóng ma nhà hát là phim điện ảnh có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Tiểu Bảo Quốc, Kiều Linh, Quỳnh Lý, Trâm Anh, Sở Lam (Phương Lan), Hoàng Phi… Tác phẩm do Lê Công Sơn làm đạo diễn, kết hợp giữa yếu tố hài hước và kinh dị, kể câu chuyện về chuyên viên bất động sản đứng trước cơ hội trở thành trưởng phòng, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ vực dậy một nhà hát cũ đang đứng trước nguy cơ bị bỏ hoang.

Từ khi ra rạp, Bóng ma nhà hát đã gặp thế khó với sức bán vé không như kỳ vọng. Chưa kể, sự đổ bộ của Trại buôn người vào ngày 25.9 cũng được xem là một rào cản lớn đối với các tác phẩm khác ở phòng vé Việt. Không riêng gì phim của Lê Công Sơn, một số dự án cũng gặp thế khó khi ra mắt thời điểm này.

Đối lập với doanh thu ảm đạm của Bóng ma nhà hát, phim Trại buôn người lại tạo cơn sốt ở phòng vé với hơn 400 tỉ đồng Ảnh: ĐPCC

Đối lập với doanh thu ảm đạm của Bóng ma nhà hát, phim điện ảnh Trại buôn người lại tạo nên cơn sốt phòng vé ngay từ khi ra rạp. Theo ghi nhận, phim liên tục dẫn đầu, chạm mốc doanh thu hơn 427,2 tỉ đồng. Trước đó sức hút của phim khiến nhiều tác phẩm chọn dời lịch chiếu, trong đó có Chị chị em em 3 dời sang 30.10, thay vì giữa tháng như kế hoạch ban đầu.

Riêng trong ngày 14.10, tác phẩm về vấn nạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao” của bộ đôi đạo diễn, nhà sản xuất Toni Dương Bảo Anh - Mèo Bích Trang thu hơn 4,6 tỉ đồng, tương đương với hơn 60.000 vé bán ra. Tuy nhiên, so với những những ngày trước, số suất chiếu của phim đã giảm đáng kể khi có sự đổ bộ của Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh.

Nhận định về phòng vé Việt, đại diện Box Office Vietnam cho rằng trong 3 ngày cuối tuần qua, Trại buôn người tiếp tục duy trì chuỗi thành tích ấn tượng, mang về 60 tỉ đồng. “Sức nóng của phim dự kiến còn tiếp tục duy trì đến tuần này, do các đối thủ sắp ra mắt trong mấy ngày tới đều không quá mạnh”, phía Box Office Vietnam chia sẻ.