Phim Việt chiếu tết thắng lớn với hơn 300 tỉ đồng sau 8 ngày

Nhà bà Nữ “phá đảo” phòng vé

Bắt đầu chiếu từ mùng 1 tết, tính đến hết mùng 8 (tức ngày 29.1), bộ phim Nhà bà Nữ của đạo diễn Trấn Thành đã thu được hơn 245 tỉ đồng. Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim của Trấn Thành tiếp tục công phá mạnh mẽ ở phòng vé và liên tiếp xô đổ các kỷ lục của điện ảnh Việt với những thành tích như: phim Việt có doanh thu ngày đầu công chiếu cao nhất mọi thời (23 tỉ đồng), phim Việt chạm mốc 100 tỉ nhanh nhất (3,5 ngày), phim Việt có suất chiếu cao nhất mọi thời (4.500 suất/ngày), phim có doanh thu cao nhất trong ngày với hơn 36,6 tỉ đồng, phim vượt mốc 200 tỉ đồng sau 7 ngày ra rạp, qua thành tích Bố già (năm 2021, cũng do Trấn Thành đồng sản xuất, đạo diễn với 10 ngày)…

Trang thống kê doanh thu độc lập Box Office VN đã nhận định: “Tết 2023 dường như là cuộc chơi của riêng Nhà bà Nữ với số suất chiếu và tỷ lệ lấp đầy cao ngất ngưởng”. Nhiều suất chiếu của bộ phim gần như trong tình trạng “cháy” vé, khán giả xếp hàng xem đông nườm nượp. Có thể nói, chính “cơn sốt” Nhà bà Nữ đã giúp điện ảnh Việt hồi sinh, đem đến tín hiệu lạc quan “khán giả Việt vẫn còn ủng hộ phim Việt”, sau một năm bết bát thảm hại về doanh thu với hàng loạt “phim thảm họa” ra rạp khiến khán giả ngao ngán, mất niềm tin.

Bộ phim Chị chị em em 2 của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hiện thu được xấp xỉ 60 tỉ đồng, với trung bình mỗi ngày bán được 7,5 tỉ đồng tiền vé. Đây là con số không hề tệ so với mặt bằng chung doanh thu các phim Việt chất lượng khá đã chiếu trong năm 2022 (mức thu 50 - 60 tỉ đồng sau cả tháng) và hoàn toàn khả quan, giúp phim bắt đầu có lãi nhẹ.

Trong khi đó, tình hình phim ngoại chiếu rạp Việt mùa tết năm nay kém thu hút hơn, khi 3 phim hoạt hình: Mèo béo siêu đẳng thu được hơn 13 tỉ đồng, Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến London - 12 tỉ đồng, Pororo: Cuộc phiêu lưu đến dinh thự Rồng - 4 tỉ đồng. Bom tấn Phi vụ toàn sao với dàn sao Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Grant… chỉ thu được hơn 5 tỉ đồng. Phim búp bê kinh dị M3GAN của đạo diễn Gerard Johnstone thu được 9,5 tỉ đồng. Hai phim ngoại cũ nhưng vẫn chiếu xuyên tết, mỗi ngày thu khoảng 4 - 6 tỉ đồng, giúp Avatar: The Way of Water nâng tổng số doanh thu lên 274 tỉ đồng, Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng đạt tổng 53 tỉ đồng.

Vì sao phim Trấn Thành không xuất sắc vẫn hút khán giả?

Nhận định về chất lượng phim Việt chiếu Tết Nguyên đán 2023, giới chuyên gia phê bình điện ảnh thể hiện nhiều quan điểm tranh luận khen - chê nảy lửa trên mạng xã hội. Nhà làm phim T.P cho rằng: “Phim tết không có sự mới mẻ, đột phá về chất lượng. Phim Nhà bà Nữ lặp lại màu sắc ồn ào của Bố già và cả web-drama Hẻm cụt, nhưng chạm cảm xúc của người xem nhờ câu chuyện về mâu thuẫn thế hệ tạo đồng cảm. Chị chị em em 2 có câu chuyện thiếu thông điệp giáo dục, đầy lỗ hổng… nhưng có người xem vì diễn xuất của hai người nổi tiếng đóng chính là Minh Hằng - Ngọc Trinh, cộng với nhận được hiệu ứng khán giả ra rạp đón xem Nhà bà Nữ nên khi hết vé phim này thì có phim Việt khác thay thế”.

Có thể thấy được công thức làm nên sức hút của Bố già đã được Trấn Thành lặp lại ở kịch bản Nhà bà Nữ, và phát triển với nội dung, chi tiết khác ở bối cảnh một gia đình toàn nhân vật nữ bán bánh canh trong một chung cư cũ, nhấn mạnh mâu thuẫn giữa mẹ và con gái bởi sự khó tính, hà khắc; bên cạnh các yếu tố như tình yêu mới lớn bồng bột, nỗi niềm ông chồng ở rể, cách cư xử bỗ bã luôn chửi mắng ở các cặp vợ chồng... Những tình huống trong ngôi nhà của bà Nữ trên màn ảnh dễ bắt gặp ở ngoài đời thật, thế nên dễ chạm đến cảm xúc riêng của số đông công chúng bởi họ ít nhiều thấy mình và gia đình trong đó, như nhiều khán giả đã chia sẻ sau khi xem phim. Bên cạnh đó, một điểm trừ mà cũng là điểm cộng của đạo diễn khi anh luôn cố cài cắm vào phim những thông điệp, “đạo lý” qua những câu thoại đánh động đến tâm tư của nhiều người, ai không hiểu thì đạo diễn cho nhân vật tự độc thoại nói ra bên tai luôn cho “dễ thấm” (!) như: “Ai cũng có lỗi nhưng ai cũng nghĩ mình là nạn nhân”, “Con thà thất bại trong ước mơ của con, còn hơn thành công trong ước mơ của mẹ”, “Trường học dạy mình bài học trước rồi mới thực hành, trường đời bắt mình thực hành trước để rút ra bài học”... Những câu nói trong phim viral (lan tỏa) khắp mạng xã hội càng giúp phim nổi tiếng hơn, được nhiều người tò mò đi xem hơn. Đặc biệt Trấn Thành quá khôn khéo khi nâng tầm câu chuyện lên thành đề tài phim về sự mâu thuẫn, sang chấn tâm lý liên thế hệ và những bài học chữa lành đầy tính đời sống thường nhật, nói được nỗi lòng của giới trẻ trong xã hội hiện đại.

Không thể phủ nhận Trấn Thành là một người tài năng và phim Nhà bà Nữ không tệ dù phim còn mắc lỗi ở nhiều khung hình, cách dàn dựng quá giống sân khấu - truyền hình hay web-drama, và tổng thể phần thoại quá nhiều (đi ngược quy tắc điện ảnh Show, don’t tell - nghĩa là Hãy tả, đừng kể), thiếu khoảng lặng cần thiết hay ngôn ngữ điện ảnh còn kém, nhưng đúng như câu bông đùa đang trend “thời tới cản không nổi”. Bởi xuất phát điểm thành công phòng vé của Nhà bà Nữ đến từ “thương hiệu” Trấn Thành khi hiện tại tên tuổi của MC, nghệ sĩ hài lấn sân làm đạo diễn này đang phủ sóng “mọi mặt trận” trên truyền hình và được nhìn nhận là một nghệ sĩ đa năng, đa tài. Do đó bất cứ điều gì anh làm đều có sức ảnh hưởng và được đám đông chú ý đón xem, để theo dõi và bình luận!

Lý giải thêm về sự thành công của phim Việt tết này, cũng như với trường hợp Nhà bà Nữ, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CJ CGV, đánh giá: “Phim thắng lớn ngoài đánh trúng thị hiếu khán giả, một phần nhờ có ít phim cạnh tranh tết này, bởi như năm ngoái có tới 5 phim Việt góp mặt vào đường đua mùa tết; và cũng thiếu vắng các phim ngoại có câu chuyện mang đậm tính giải trí, hài hước khác dành cho cả gia đình”.