Phim Việt cho thiếu nhi

Một số nhà sản xuất đã quan tâm đến phim điện ảnh dành cho thiếu nhi trong thời gian gần đây.

Nhà nước, tư nhân cùng làm

Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác là phim điện ảnh thứ 8 của Hàm Trần. Trước phim này, Hàm Trần chủ yếu thực hiện những bộ phim dành cho khán giả người lớn đa dạng về thể loại từ hài, lãng mạn, kinh dị, đến hành động (Âm mưu giày gót nhọn, Đoạt hồn, Siêu trộm, Bạn gái tôi là sếp...).

Hàm Trần tâm sự, ngay khi nhận được lời mời tham gia đạo diễn bộ phim Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác, ông thấy mình trong chính nhân vật Hùng, cậu bé mang trái tim đau buồn vì mẹ qua đời. Hùng luôn cảm thấy đơn độc cho đến khi gặp Maika, cô bé đến từ hành tinh khác, người đã giúp cậu vượt qua nỗi mất mát lớn và tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống. Bộ phim truyền tải những thông điệp giá trị về tình mẹ con, tình cha con và tình bạn.

Đạo diễn Hàm Trần chia sẻ, ông làm bộ phim này không chỉ dành cho “đứa trẻ trong mình” mà còn giống như món quà tri ân người mẹ đã khuất và cũng để dành tặng cho những ai đã mất cha mẹ, người thân trong thời gian 2 năm đại dịch Covid-19 hoành hành vừa qua. Bộ phim được thực hiện trong thời gian dịch bệnh, bấm máy từ tháng 8.2019 và phải 1 năm sau (tháng 8.2020) mới đóng máy. Đặc biệt, 7 năm kể từ bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (2015), Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác trở thành bộ phim thứ 2 do công ty tư nhân sản xuất, nhà nước đặt hàng.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hợp tác cùng HKFilm và Galaxy Me thực hiện dự án điện ảnh Đất rừng phương Nam. Dự án được quan tâm ngay từ đầu năm nay khi ê kíp sản xuất tiến hành tuyển diễn viên. Bộ phim điện ảnh Đất rừng phương Nam được phát triển từ nguyên tác - tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi, kể về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé An. Trong hành trình tìm cha cùng người bạn đồng hành tên Cò, An có cơ duyên gặp gỡ những người con Nam bộ hào sảng, chất phác và nghĩa hiệp. Sau 3 vòng tuyển chọn trực tiếp, nhà sản xuất đã chọn được 8 ứng viên cho 3 vai An, Cò, Xinh để bước vào vòng đào tạo trực tiếp. Tiếp đó, 3 diễn viên chính thức vào vai An, Cò, Xinh sẽ được lựa chọn để bước vào vòng đào tạo thứ 2 với những kỹ năng chuyên sâu phục vụ cho cảnh quay trong phim như cưỡi trâu, bắt rắn, bắn nỏ, chèo thuyền… cũng như các kỹ năng chuyên môn phù hợp với những đoạn tâm lý trong phim.

Ở thời điểm hiện tại, khi đã có những yếu tố cần và đủ, Nguyễn Quang Dũng với ê kíp tin rằng Đất rừng phương Nam phiên bản điện ảnh sẽ được thực hiện “đúng với tinh thần của tiểu thuyết nhất” - điều mà cách đây 25 năm, phiên bản phim truyền hình chưa thể làm được, trong đó có việc bỏ đi yếu tố “rừng” trong tác phẩm gốc.





Thị trường tiềm năng

Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác lấy cảm hứng từ bộ phim truyền hình Maika - Cô bé từ trên trời rơi xuống của Tiệp Khắc từng gây “sốt” trên màn ảnh nhỏ VN khoảng thập niên 80, 90 thế kỷ trước. Bởi vậy, có lẽ ngay khi chưa ra mắt, Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác đã gây tò mò không chỉ với những khán giả nhí bây giờ mà cả khán giả là những cô bé, cậu bé năm nào nay đã ở lứa tuổi làm cha, làm mẹ. Nhà phát hành phim đã chọn thời điểm đầu mùa hè, ngay gần dịp tết thiếu nhi, để công chiếu không chỉ hướng đến đối tượng khán giả nhí - con cái mà cả người lớn - cha mẹ, những thành viên trong gia đình… Trước đó, Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác đã ra mắt khán giả trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Sundance (Mỹ). Cùng với LHP này, Maika của Hàm Trần cũng đã “chu du” tới nhiều LHP khác, cũng như được công chiếu trong một số sự kiện tại Mỹ. Theo thông tin từ East Films, Well Go USA đã mua bản quyền Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác phát hành tại nhiều rạp chiếu ở Mỹ từ ngày 3.6.

Trước đây, bộ phim dành cho thiếu nhi Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng đã tham dự và giành nhiều giải thưởng tại những LHP quốc tế, đến với khán giả ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Mỹ, Ý, Uruguay, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Anh… Phim được mua bản quyền trình chiếu tại trường đại học ở Nhật Bản, phát hành DVD ở Thổ Nhĩ Kỳ…

Đạo diễn Lương Đình Dũng cho rằng phim Việt dành cho người lớn hay thiếu nhi đều “không khó để bán ra thị trường nước ngoài nếu chất lượng tốt”. Còn với thị trường trong nước, Cha cõng con cũng đã gây bất ngờ với thời gian trụ rạp tới hơn 1 tháng. Bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đạt doanh thu “khủng” khoảng 77,77 tỉ đồng. Đạo diễn Lê Bảo Trung, nhà làm phim hiếm hoi bền bỉ với phim thiếu nhi trong những năm qua, đã thực hiện 2 phần phim chiếu rạp Bảo mẫu siêu quậy và tiếp đó là Anh em siêu quậy.

Trong suốt nhiều năm, phim điện ảnh thiếu nhi của Việt Nam gần như không được chú ý. Một số bộ phim và dự án được sản xuất gần đây đã cho thấy những tín hiệu tích cực về sự quan tâm của nhà đầu tư, sản xuất, làm phim với thị trường nhiều tiềm năng đang bị bỏ ngỏ này. Do dịch bệnh, nên bộ phim thiếu nhi Trạng Tí phiêu lưu ký do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, Ngô Thanh Vân sản xuất đã phải tạm dừng phát hành vào năm 2021 và vừa trở lại rạp chiếu vào đầu năm nay. Phan Gia Nhật Linh bày tỏ, sau khi thực hiện bộ phim này, anh có ý muốn tạo dựng một xưởng kỹ xảo hay hoạt hình giống như Pixar tại Việt Nam. “Hoạt hình dành cho trẻ con và cả người lớn. Còn tôi muốn “tấn công” nhiều đối tượng khán giả già, trẻ, lớn, bé”, đạo diễn nói.