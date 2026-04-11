Phim Việt đã sẵn sàng vươn tầm thế giới?

Thu Thủy
11/04/2026 06:23 GMT+7

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, có thể thấy tổng doanh thu phòng vé Việt năm 2025 đạt hơn 6.000 tỉ đồng, trong đó phim nội địa chiếm tới 60% thị phần.

Điều đó cho thấy cán cân thị trường đã dịch chuyển rõ rệt khi khán giả Việt không còn xem phim nội như một lựa chọn "ủng hộ cho vui", mà sẵn sàng bỏ tiền cho những tác phẩm khiến họ thấy đáng xem.

Sức bật ấy có thể kể đến từ những bộ phim như: Mưa đỏ (lập kỷ lục hơn 714 tỉ đồng), Bộ tứ báo thủ (đạt hơn 332 tỉ đồng), Tử chiến trên không (thu hơn 251 tỉ đồng)… Những con số này cho thấy thị trường điện ảnh Việt không chỉ còn đặt cược vào những dòng phim thương mại, giải trí mà đã mở rộng sang cả phim lịch sử, văn hóa Việt… Nói cách khác, "gu" thưởng thức của khán giả đang thay đổi.

Đà tăng ấy tiếp tục được "kích hoạt", khi trong quý 1/2026, tổng doanh thu phim Việt đã vượt khoảng 1.000 tỉ đồng. Dẫn đầu là Thỏ ơi! với gần 450 tỉ đồng; tiếp theo là Quỷ nhập tràng 2, Tài, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho đều vượt mốc 100 tỉ đồng.

Có thể thấy sức bật của thị trường nội địa vẫn rất mạnh, và quan trọng nhất là không còn phụ thuộc vào một thương hiệu hay một thể loại phim. Tuy nhiên, doanh thu lớn mới chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ để điện ảnh Việt phát triển bền vững hay tạo dấu ấn quốc tế. Bởi sau khi thắng ở phòng vé nội địa, phim Việt sẽ đi tiếp bằng gì?

Muốn bước ra thị trường khu vực và thế giới, điện ảnh Việt phải đầu tư mạnh hơn cho khâu phát triển kịch bản, xây dựng hệ sinh thái sản xuất chuyên nghiệp, nâng chuẩn hậu kỳ - kỹ xảo - âm thanh, đồng thời có chiến lược phát hành quốc tế bài bản.

Nhìn những số liệu phía trên, có cơ sở để tin vào một tương lai dài hơi của phim Việt. Khán giả đã mở hầu bao để ủng hộ phim nội, các nhà làm phim tự tin hơn với sức bật doanh thu. Nếu tận dụng được cú hích hiện nay, điện ảnh Việt hoàn toàn có thể bước vào giai đoạn vừa mạnh về thương mại, vừa đủ tầm để được nhắc tên trên bản đồ điện ảnh quốc tế.

Cú hích cho dòng phim chiến tranh

Những ngày qua, phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối bất ngờ làm nên kỳ tích tại phòng vé. Đây có thể xem là cú hích lớn cho dòng phim chiến tranh - lịch sử, vốn từng là "món ăn" kén khán giả.

