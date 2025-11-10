Phim Việt doanh thu ảm đạm, đứng trước nguy cơ lỗ nặng

Tuần qua, phòng vé Việt có doanh thu ảm đạm, dù nhiều tác phẩm ra rạp. Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, trong 3 ngày cuối tuần, tổng doanh thu của các phim là 28,2 tỉ đồng, thậm chí còn thấp hơn doanh thu trong ngày của phim Mưa đỏ vào thời điểm dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền “gây sốt” (hơn 50 tỉ đồng).

Tình hình phòng vé tuần qua cũng có nhiều biến động khi các phim Việt bất ngờ bị vượt mặt. Cụ thể, Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc đứng đầu bảng với hơn 6,5 tỉ đồng, tương đương 57.288 vé bán ra. Theo nhận định của Box Office Vietnam, dự án này thu về hơn 80 triệu USD toàn cầu. Đây là một thành tích không mấy khả quan với một tác phẩm có kinh phí sản xuất lên đến 105 triệu USD.

Trái tim què quặt đánh dấu sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan song doanh thu không mấy khả quan Ảnh: NSX

Đứng vị trí thứ 2 là Tình người duyên ma với 5,9 tỉ đồng doanh thu cuối tuần. Tác phẩm đến từ Thái Lan khi được trình làng tại Việt Nam có sự góp giọng lồng tiếng của diễn viên Mạc Văn Khoa, đạo diễn Neko Lê, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, diễn viên Ngọc Phước, diễn viên Hải Triều… Trong khi đó, Lọ lem chơi ngải thu hơn 3,2 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần. Thành tích này giúp tác phẩm đứng vị trí thứ 3 về mặt doanh thu tại phòng vé Việt trong tuần qua.

Số phận của phim Việt tại phòng vé

Dù có khoảng 8 tác phẩm Việt cùng cạnh tranh song doanh thu của những phim này lại không quá ấn tượng. Đại diện Box Office Vietnam nhận định: “Phim Việt đã lùi lại để nhường chỗ cho các tác phẩm ngoại. Tuy vậy, phòng vé không có sự tăng trưởng rõ nét”. Trong đó, nhiều phim Việt có doanh thu khiêm tốn khiến nhiều người dự đoán đứng trước nguy cơ lỗ nặng.

Trong danh sách, Cục vàng của ngoại có mức doanh thu ổn trong 3 ngày cuối tuần, đạt hơn 3 tỉ đồng dù đã trải qua 4 tuần công chiếu. Trong khi đó, Cải mả từ dẫn đầu phòng vé trong tuần trước nay xuống vị trí thứ 5 với hơn 2,2 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu lên con số 18 tỉ đồng.

Phim Bịt mắt bắt nai có sự tham gia của Bích Ngọc - Lương Gia Huy thu về chưa tới 1 tỉ đồng sau 10 ngày ra rạp Ảnh: NSX

Phim Thai chiêu tài mới ra rạp nhưng không đủ sức làm thay đổi cục diện phòng vé. Tác phẩm này thu về 1,5 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu của phim lên 2,3 tỉ đồng. Còn Phá đám sinh nhật mẹ từng dời lịch chiếu song khi ra rạp, tình hình không mấy khả quan. Tác phẩm có sự góp mặt của vợ chồng nghệ sĩ Ái Như - Thành Hội chỉ thu hơn 5 tỉ đồng, trong khi đó, doanh thu 3 ngày cuối tuần chỉ ở mức 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, Trái tim què quặt đánh dấu sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan ra rạp ngày 7.11, tính đến hiện tại chỉ thu về chưa tới 1 tỉ đồng. Tình hình của Bịt mắt bắt nai cũng tương tự khi chỉ thu hơn 600 triệu đồng, dù ra rạp từ ngày 31.10. Khán giả cho rằng với mức doanh thu này, nhiều phim Việt đứng trước nguy cơ lỗ nặng nếu tình hình không cải thiện trong những ngày tới.

Tuần tới không có tác phẩm nổi bật, dự kiến phòng vé Việt sẽ tiếp tục trầm lắng. Theo ông Nguyễn Khánh Dương - đại diện Box Office Vietnam, những bộ phim ra mắt từ giờ đến cuối năm chưa có tác phẩm nào có tiềm năng nổi bật hẳn lên hay tạo nên cơn sốt phòng vé như Mưa đỏ. “Cũng có thể sẽ có một đến hai phim đạt doanh số trăm tỉ, nhưng mọi thứ vẫn chưa chắc chắn”, ông Dương cho hay.