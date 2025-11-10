Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Phim Việt doanh thu ảm đạm, đứng trước nguy cơ lỗ nặng

Thạch Anh
Thạch Anh
10/11/2025 13:43 GMT+7

Phòng vé Việt trong 3 ngày cuối tuần qua chứng kiến sự thống lĩnh của 3 tác phẩm ngoại. Trong khi đó, một số phim Việt vừa mới ra rạp song doanh thu ảm đạm.

Tuần qua, phòng vé Việt có doanh thu ảm đạm, dù nhiều tác phẩm ra rạp. Theo số liệu tham khảo từ Box Office Vietnam, trong 3 ngày cuối tuần, tổng doanh thu của các phim là 28,2 tỉ đồng, thậm chí còn thấp hơn doanh thu trong ngày của phim Mưa đỏ vào thời điểm dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền “gây sốt” (hơn 50 tỉ đồng).

Tình hình phòng vé tuần qua cũng có nhiều biến động khi các phim Việt bất ngờ bị vượt mặt. Cụ thể, Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc đứng đầu bảng với hơn 6,5 tỉ đồng, tương đương 57.288 vé bán ra. Theo nhận định của Box Office Vietnam, dự án này thu về hơn 80 triệu USD toàn cầu. Đây là một thành tích không mấy khả quan với một tác phẩm có kinh phí sản xuất lên đến 105 triệu USD.

Phim Việt doanh thu ảm đạm, đứng trước nguy cơ lỗ nặng - Ảnh 1.

Trái tim què quặt đánh dấu sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan song doanh thu không mấy khả quan

Ảnh: NSX

Đứng vị trí thứ 2 là Tình người duyên ma với 5,9 tỉ đồng doanh thu cuối tuần. Tác phẩm đến từ Thái Lan khi được trình làng tại Việt Nam có sự góp giọng lồng tiếng của diễn viên Mạc Văn Khoa, đạo diễn Neko Lê, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, diễn viên Ngọc Phước, diễn viên Hải Triều… Trong khi đó, Lọ lem chơi ngải thu hơn 3,2 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần. Thành tích này giúp tác phẩm đứng vị trí thứ 3 về mặt doanh thu tại phòng vé Việt trong tuần qua.

Số phận của phim Việt tại phòng vé

Dù có khoảng 8 tác phẩm Việt cùng cạnh tranh song doanh thu của những phim này lại không quá ấn tượng. Đại diện Box Office Vietnam nhận định: “Phim Việt đã lùi lại để nhường chỗ cho các tác phẩm ngoại. Tuy vậy, phòng vé không có sự tăng trưởng rõ nét”. Trong đó, nhiều phim Việt có doanh thu khiêm tốn khiến nhiều người dự đoán đứng trước nguy cơ lỗ nặng.

Trong danh sách, Cục vàng của ngoại có mức doanh thu ổn trong 3 ngày cuối tuần, đạt hơn 3 tỉ đồng dù đã trải qua 4 tuần công chiếu. Trong khi đó, Cải mả từ dẫn đầu phòng vé trong tuần trước nay xuống vị trí thứ 5 với hơn 2,2 tỉ đồng, nâng tổng doanh thu lên con số 18 tỉ đồng.

Phim Việt doanh thu ảm đạm, đứng trước nguy cơ lỗ nặng - Ảnh 2.

Phim Bịt mắt bắt nai có sự tham gia của Bích Ngọc - Lương Gia Huy thu về chưa tới 1 tỉ đồng sau 10 ngày ra rạp

Ảnh: NSX

Phim Thai chiêu tài mới ra rạp nhưng không đủ sức làm thay đổi cục diện phòng vé. Tác phẩm này thu về 1,5 tỉ đồng trong 3 ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu của phim lên 2,3 tỉ đồng. Còn Phá đám sinh nhật mẹ từng dời lịch chiếu song khi ra rạp, tình hình không mấy khả quan. Tác phẩm có sự góp mặt của vợ chồng nghệ sĩ Ái Như - Thành Hội chỉ thu hơn 5 tỉ đồng, trong khi đó, doanh thu 3 ngày cuối tuần chỉ ở mức 500 triệu đồng.

Đáng chú ý, Trái tim què quặt đánh dấu sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan ra rạp ngày 7.11, tính đến hiện tại chỉ thu về chưa tới 1 tỉ đồng. Tình hình của Bịt mắt bắt nai cũng tương tự khi chỉ thu hơn 600 triệu đồng, dù ra rạp từ ngày 31.10. Khán giả cho rằng với mức doanh thu này, nhiều phim Việt đứng trước nguy cơ lỗ nặng nếu tình hình không cải thiện trong những ngày tới.

Tuần tới không có tác phẩm nổi bật, dự kiến phòng vé Việt sẽ tiếp tục trầm lắng. Theo ông Nguyễn Khánh Dương - đại diện Box Office Vietnam, những bộ phim ra mắt từ giờ đến cuối năm chưa có tác phẩm nào có tiềm năng nổi bật hẳn lên hay tạo nên cơn sốt phòng vé như Mưa đỏ. “Cũng có thể sẽ có một đến hai phim đạt doanh số trăm tỉ, nhưng mọi thứ vẫn chưa chắc chắn”, ông Dương cho hay.

Tin liên quan

‘Mưa đỏ’ tranh giải với ‘đối thủ nặng ký’ tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

‘Mưa đỏ’ tranh giải với ‘đối thủ nặng ký’ tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 có 16 bộ phim điện ảnh gửi đến tham dự, trong đó có những bộ phim từng 'gây bão' phòng vé với doanh thu ấn tượng.

Khám phá thêm chủ đề

phim việt doanh thu phim Việt Box Office Vietnam Bịt mắt bắt nai Trái tim què quặt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận