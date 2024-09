Phim Việt dự LHP Venice - 'Mưa trên cánh bướm' được mua bản quyền ra rạp Việt

Mưa trên cánh bướm kể về bà nội trợ tuổi trung niên tên Tâm (Tú Oanh đóng) tìm đến thầy bùa online mong chồng quay về khi ông đang ngoại tình. Bộ phim đầu tay của Dương Diệu Linh được công chiếu lần đầu trên toàn thế giới tại Tuần lễ phê bình phim ở LHP Venice vào ngày 3.9 trước khi ra mắt tại LHP quốc tế Toronto ngày 10.9.

Cảnh trong phim Mưa trên cánh bướm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mưa trên cánh bướm là phim hợp tác sản xuất giữa Việt Nam-Singapore-Indonesia-Philippines, được mua bản quyền phát hành toàn cầu cho phim này trước thềm hội chợ LHP Cannes năm nay.

"Ý tưởng cho bộ phim này bắt đầu từ 10 năm trước, khi tôi trở về Việt Nam để thực hiện bộ phim ngắn đầu tiên của mình. Đó là câu chuyện về một người mẹ và con gái, trong đó cô con gái có mối quan hệ với một người đàn ông đã có vợ. Người mẹ đến gặp một thầy bói, người cố gắng thực hiện nghi lễ 'cắt số phận' cho mối quan hệ. Đó là một bộ phim thử nghiệm ngắn", Dương Diệu Linh chia sẻ với tờ Deadline.

Trailer phim Mưa trên cánh bướm

Nữ đạo diễn nhấn mạnh đến những người phụ nữ trong cuộc đời cô: mẹ, dì và chị em họ - những người đã khơi dậy ý tưởng của cô trong việc làm phim về phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trung niên.

"Khi lớn lên, tôi đã xem rất nhiều phim Việt Nam và nhiều phim mô tả người phụ nữ dịu dàng, tận tụy chăm sóc gia đình nhưng luôn bị ngược đãi, lừa dối hoặc chỉ đơn giản là không được đàn ông đối xử tử tế. Khi làm bộ phim ngắn này, tôi đã cố gắng tìm câu trả lời cho lý do tại sao phụ nữ phải chịu đựng quá nhiều", cô chia sẻ.

Diệu Linh cho biết cô lấy cảm hứng từ phong cách cực đoan trong điện ảnh của châu Á, chỉ ra những bộ phim của các đạo diễn bậc thầy Nhật Bản Shinya Tsukamoto, Kiyoshi Kurosawa, Sion Sono, cũng như các tác giả người Hàn Quốc Park Chan-wook và Kim Ki-duk. Cô cũng lấy cảm hứng từ nhiều tác phẩm kinh dị về cơ thể của Andrzej Żuławski, David Cronenberg và John Carpenter.

Poster phim Mưa trên cánh bướm ẢNH: IMDb

Hầu hết các phim của Dương Diệu Linh - bao gồm Mưa trên cánh bướm - thường có sự tham gia của các diễn viên không được đào tạo hoặc mới vào nghề. Dàn diễn viên Mưa trên cánh bướm gồm: Lê Tú Oanh, Nguyễn Nam Linh, Lê Vũ Long và Bùi Thạc Phong.

Theo đạo diễn: "Tôi thích chọn những người có mối liên hệ nhất định với các nhân vật tôi viết. Sau khi tôi nói chuyện với họ, chúng tôi cùng nhau đọc kịch bản và lời thoại. Sau đó, chúng tôi nói nhiều về các nhân vật, họ là ai, cuộc sống hằng ngày của họ ra sao và họ đã trưởng thành như thế nào".

Mưa trên cánh bướm do Tan Si En (Momo Film Co), Wilfredo C. Manalang (FUSEE), Nguyễn Mai Ka (Kalei Films) và Yulia Evina Bhara (KawanKawan Media) sản xuất với kịch bản của Dương Diệu Linh. Năm ngoái, CJ CGV Việt Nam (hợp tác với tập đoàn CJ của Hàn Quốc) cũng phân phối bộ phim Việt Nam đoạt giải Camera d'Or tại LHP Cannes 2023 là Bên trong vỏ kén vàng (Inside The Yellow Cocoon Shelll) của Phạm Thiên Ân.