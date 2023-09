Vợ danh ca Elvis Presley khóc khi xem ‘Priscilla' tại LHP Venice

Priscilla do Sofia Coppola đạo diễn khiến Priscilla Presley không kiềm được nước mắt khi xem vào tối 4.9. Khán giả hoan nghênh nhiệt liệt - kéo dài đến 7 phút - dành cho bộ phim độc lập của hãng A24.

Sofia Coppola và Priscilla Presley tham dự buổi ra mắt phim cùng Cailee Spaeny (vai Priscilla) và Jacob Elordi (Elvis Presley).

Presley rất xúc động khi xem phim. Bà lau nước mắt, ôm nữ diễn viên Cailee Spaeny...

Tiếp nối Elvis của Baz Luhrmann ra rạp vào năm 2022, Sofia Coppola chọn Jacob Elordi vào vai "vua nhạc rock" trong phim Priscilla.

Đám đông bên ngoài Nhà hát Sala Grande hô vang: "Jacob! Jacob!". Nam diễn viên Úc Elordi (26 tuổi) nổi tiếng qua phim Euphora, đã thể hiện phong thái như ngôi sao điện ảnh Brad Pitt hồi thập niên 1990 khi ký tặng và chụp ảnh tự sướng.

Priscilla Presley tham dự buổi họp báo ra mắt bộ phim trước đó. Bà trả lời một cách đầy xúc động câu hỏi về cảm giác khi yêu Elvis ở tuổi 14: "Thật khó để ngồi xem một bộ phim về chính mình, về cuộc đời, tình yêu của mình. Sofia đã làm một việc tuyệt vời. Chúng tôi nói chuyện vài lần và tôi làm mọi thứ có thể cho cô ấy".

Bà tiếp tục: "Cha mẹ tôi rất khó hiểu khi Elvis lại quan tâm đến tôi đến vậy. Elvis trút bầu tâm sự với tôi bằng mọi cách ở Đức: nỗi sợ hãi, hy vọng, sự mất mát - điều mà anh ấy chưa bao giờ vượt qua được. Và tôi là người đã thực sự ngồi đó để lắng nghe, an ủi anh ấy. Mặc dù chỉ mới 14 tuổi nhưng thực sự tôi trông già dặn hơn tuổi. Đó là sự hấp dẫn. Mọi người cứ nghĩ, 'Ồ, đó là tình dục'. Không, không phải vậy. Lúc đó tôi chưa từng quan hệ tình dục với Elvis. Anh ấy rất tốt bụng, rất dịu dàng, yêu thương tôi nhưng anh cũng tôn trọng tôi khi đó chỉ mới 14 tuổi. Chúng tôi giống nhau hơn trong suy nghĩ và đó là mối quan hệ của chúng tôi".

Jacob Elordi (vai Elvis Presley) và Cailee Spaeny (Priscilla) IMDb

Phim của Sofia Coppola nhận được nhiều lời khen ngợi tại LHP Venice. Nhà phê bình phim Owen Gleiberman ca ngợi Priscilla là "chân thực một cách hoàn hảo". Ông viết: "Cailee Spaeny và Jacob Elordi đưa cặp đôi đến với cuộc sống sôi động trong một bộ phim không hề nhẹ nhàng".

Priscilla dựa trên cuốn tự truyện Elvis and Me của Priscilla Presley, do Sofia Coppola tự chuyển thể. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của Priscilla và mối tình của cô với "vua nhạc rock", theo chân cô từ những năm đầu còn là một cô bé tuổi teen sống cùng gia đình khi cha đóng quân ở Tây Đức cho đến khi cô đến Graceland.

Bộ phim tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice, đánh dấu sự tái hợp giữa Coppola và A24 sau khi hợp tác cùng nhau trong bộ phim The Bling Ring năm 2013.

Mặc dù Sofia Coppola giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho phim The Beguiled năm 2017 tại LHP Cannes nhưng cô cũng không xa lạ gì với LHP Venice khi bộ phim tình cảm cha con Somewhere của cô đoạt giải Sư tử vàng LHP Venice 2010.

Việc phát hành Priscilla đóng vai trò như một đối trọng với Elvis hồi năm ngoái, kể câu chuyện về Elvis Presley. Elvis của Warner Bros. thành công tại phòng vé, thu về 288 triệu USD trên toàn thế giới và nhận được 8 đề cử Oscar, bao gồm Phim hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Austin Butler.

Priscilla sẽ ra rạp toàn cầu vào ngày 27.10 tới.