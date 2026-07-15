Phim Việt - Hàn có tài tử 'Bỗng dưng trúng số' có gì đặc biệt?

Mẹ ơi, về nhà kể về Huy Hoàng (Lee Yi Kyung), chàng trai Hàn Quốc được người mẹ nuôi Việt Nam là Diễm Hạnh (Minh Hà) cưu mang khi anh bị bỏ rơi tại cửa hàng tiện lợi lúc còn nhỏ. Hai mươi năm sau, Huy Hoàng lớn lên trong tình yêu thương của mẹ nuôi. Khi biết mẹ không còn nhiều thời gian, anh dành trọn những năm tháng cuối để chăm sóc. Sau khi bà qua đời, anh quyết tâm đưa tro cốt mẹ trở về quê hương như lời hứa cuối cùng.

Trong hành trình ấy, anh gặp Diễm My (Hoàng Yến Chibi), một ca sĩ trẻ người Việt đang mưu sinh ở Hàn Quốc. Cả hai cùng đồng hành để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Diễm Hạnh, nhưng cũng bị cuốn vào những rắc rối liên quan đến Park Ha (Choi Daniel), người bạn cùng nhà của Huy Hoàng.

Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi đảm nhận hai nhân vật đồng hành trên hành trình thực hiện tâm nguyện cuối cùng của Diễm Hạnh Ảnh: ĐPCC

Lấy hành trình trở về Việt Nam của nhân vật chính làm điểm tựa, phim đặt ra vấn đề: Điều gì làm nên một mái nhà? Là nơi ta sinh ra hay nơi luôn có người chờ đợi? Đây cũng là thông điệp xuyên suốt mà phim hướng đến thông qua câu chuyện về những con người mang nhiều khoảng trống trong quá khứ nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm sự kết nối.

Tình mẫu tử là điểm sáng lớn nhất của phim

Điều khiến Mẹ ơi, về nhà tạo được dư âm chính là câu chuyện về tình thân. Thay vì khai thác những bi kịch nặng nề để lấy nước mắt khán giả, bộ phim lựa chọn kể bằng những hy sinh rất đời thường về người phụ nữ Việt tha hương vẫn quyết định cưu mang một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa lúc cuộc sống của chính mình còn nhiều khó khăn.

Hành trình Huy Hoàng đưa tro cốt mẹ trở về quê hương không chỉ là chuyến đi tìm một địa danh trên bản đồ, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn và ý nghĩa của hai chữ "gia đình".

Đây cũng là phần giàu cảm xúc nhất bộ phim khi tiết chế những màn cao trào bi lụy, thay vào đó để các nhân vật bộc lộ tình cảm qua ánh mắt, cử chỉ và sự đồng hành. Chính sự giản dị ấy giúp nhiều phân đoạn chạm đến người xem một cách tự nhiên.

Lee Yi Kyung có màn chuyển hướng từ hình tượng hài quen thuộc sang vai diễn giàu nội tâm Ảnh: ĐPCC

Dàn diễn viên là điểm cộng đáng ghi nhận. Lee Yi Kyung có màn chuyển mình khi rời khỏi hình tượng hài quen thuộc để hóa thân thành Huy Hoàng - một người đàn ông mang nhiều mất mát nhưng vẫn giữ được sự tử tế và ấm áp. Hoàng Yến Chibi mang đến hình ảnh Diễm My trẻ trung, giàu năng lượng, tạo sự cân bằng cho không khí trầm lắng của phim.

Đáng chú ý, Minh Hà để lại nhiều thiện cảm trong vai Diễm Hạnh. Nữ diễn viên đã truyền tải được tình yêu thương, sự bao dung của người mẹ qua ánh mắt và biểu cảm. Một vài đoạn thoại còn thiếu tự nhiên, song nhìn chung không làm giảm nhiều cảm xúc mà nhân vật mang lại.

Bên cạnh câu chuyện, phần hình ảnh cũng góp phần nâng đỡ cảm xúc. Gam màu lạnh bao phủ những phân đoạn tại Hàn Quốc, tái hiện sự cô độc của những người trẻ tha hương, trong khi các hồi ức về Diễm Hạnh và những khung hình gắn với Việt Nam lại sử dụng tông màu ấm, tạo cảm giác gần gũi và bình yên. Nhiều chi tiết văn hóa Việt xuất hiện vừa phải, không phô trương nhưng đủ khơi gợi nỗi nhớ quê hương và cảm giác thân thuộc.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, không ít người cho biết Mẹ ơi, về nhà khiến họ nhớ đến cha mẹ, người thân hoặc những ký ức về gia đình. Một số khán giả chia sẻ bộ phim đã giúp họ đối diện với nỗi mất mát sau khi người thân qua đời, trong khi nhiều ý kiến khác đánh giá tác phẩm ghi điểm ở cách kể nhẹ nhàng, không quá bi lụy nhưng vẫn đủ sức chạm đến cảm xúc. "Tôi thích những bộ phim về gia đình và Mẹ ơi, về nhà thực sự nhắc mình phải biết trân trọng người thân khi còn có thể", một khán giả chia sẻ sau khi xem phim.

Kịch bản ôm đồm khiến cảm xúc chưa trọn vẹn

Điểm đáng tiếc nhất của Mẹ ơi, về nhà nằm ở cách triển khai kịch bản. Hành trình đưa mẹ "về nhà", vốn là xương sống của câu chuyện lại được giải quyết khá nhanh, trong khi tuyến truyện của Park Ha chiếm nhiều thời lượng hơn mức cần thiết.

Nhân vật Park Ha có vai trò tạo xung đột và thúc đẩy một số sự kiện, nhưng tuyến câu chuyện về các băng nhóm xã hội đen và những màn rượt đuổi chưa thực sự gắn kết với chủ đề chính. Việc liên tục chuyển mạch giữa hai tuyến khiến cảm xúc của khán giả nhiều lần bị ngắt quãng, làm giảm sức nặng của hành trình tìm về cội nguồn.

Không chỉ vậy, bộ phim còn tồn tại một số chi tiết thừa. Nếu tiết chế các phân đoạn hành động và dành thêm thời lượng để đào sâu quá khứ của Diễm Hạnh cùng Huy Hoàng, câu chuyện có lẽ sẽ giàu cảm xúc hơn. Mối quan hệ giữa Huy Hoàng và Diễm My chưa được làm rõ, hai nhân vật được xây dựng theo hướng bạn đồng hành nhưng chưa đủ thuyết phục để tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ.

Dẫu vậy, những hạn chế này không làm mất đi giá trị cốt lõi mà bộ phim muốn truyền tải. Mẹ ơi, về nhà vẫn là một nỗ lực đáng ghi nhận của ê kíp Việt - Hàn trong việc kể một câu chuyện nhân văn về gia đình, ký ức và cội nguồn. Bộ phim không hoàn hảo về mặt kịch bản, nhưng đủ chân thành để khiến người xem lặng lại trước thông điệp: "Dù đi xa đến đâu, ai cũng mong một ngày được trở về nơi mình thuộc về".