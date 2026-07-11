Tài tử 'Cô đi mà lấy chồng tôi' Lee Yi Kyung 'đốn tim' khán giả Việt

Sau buổi công chiếu ra mắt, ê kíp phim điện ảnh Việt - Hàn Mẹ ơi, về nhà tiếp tục chuỗi hoạt động quảng bá với các suất chiếu dành cho người hâm mộ trong hai ngày 8 và 9.7, trước khi tổ chức cinetour tại nhiều cụm rạp ở TP.HCM vào ngày 10 và 11.7. Xuất hiện tại các điểm giao lưu, diễn viên Hàn Quốc Lee Yi Kyung cùng Hoàng Yến Chibi và Minh Hà nhận được sự chào đón của đông đảo khán giả. Nhiều rạp chiếu kín chỗ, người hâm mộ xếp hàng từ sớm để gặp gỡ dàn diễn viên.

Lee Yi Kyung khuấy động không khí tại rạp

Lee Yi Kyung trở thành tâm điểm của chuỗi cinetour khi liên tục chủ động tiến xuống khu vực khán giả để bắt tay, chụp ảnh selfie và trò chuyện cùng người hâm mộ. Một nhóm fan còn chuẩn bị những chiếc nón lá được vẽ thủ công để tặng ba diễn viên chính. Nam diễn viên Hàn Quốc lập tức đội nón lá trong suốt buổi giao lưu, tạo nên hình ảnh gần gũi và nhận nhiều tràng vỗ tay.

Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi giao lưu, ký tặng người hâm mộ ẢNH: ĐPCC

Trước đó, tại buổi công chiếu ra mắt, đạo diễn phim cũng lý giải vì sao lựa chọn Việt Nam là một trong những bối cảnh chính của tác phẩm. Ông cho biết sự khác biệt về tông màu giữa hai quốc gia được tính toán ngay từ đầu. "Những cảnh quay ở Việt Nam thì tươi sáng hơn so với những cảnh ở Hàn Quốc", đạo diễn nói. Theo ông, cách xử lý hình ảnh xuất phát từ bối cảnh xã hội của mỗi quốc gia. "Ở Việt Nam, dân số trẻ đông nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, trẻ trung, năng động và tươi sáng. Đó cũng chính là lý do mà tôi yêu thích Việt Nam và chọn Việt Nam", ông chia sẻ.

Đạo diễn cũng nhắc đến thuật ngữ "Hell Joseon", thường được giới trẻ Hàn Quốc sử dụng để nói về cảm giác thiếu hy vọng trước tương lai do áp lực việc làm và kinh tế. Theo ông, hình ảnh em bé bị bỏ rơi trong phim cũng là cách phản ánh sự lạc lõng của một bộ phận người trẻ Hàn Quốc trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Trở lại không khí cinetour, tài tử phim Cô đi mà lấy chồng tôi còn khiến khán giả thích thú khi viết sẵn các câu tiếng Việt lên lòng bàn tay để tránh quên. Với chất giọng còn lơ lớ, anh nhiều lần đọc: "Em đẹp quá!" và "Em ăn cơm chưa?", khiến cả khán phòng bật cười.

Trong khi đó, Hoàng Yến Chibi dành tặng khán giả phần trình diễn trực tiếp ca khúc chủ đề Luôn là chính con. Không sử dụng nhạc nền, nữ diễn viên thể hiện ca khúc bằng giọng hát mộc, nhận được sự hưởng ứng từ khán giả.

Không khí giao lưu càng trở nên sôi động khi một khán giả chia sẻ đã xem Mẹ ơi, về nhà ba lần và dự định tiếp tục mua vé cho đến khi phim rời rạp. Người này nói với Lee Yi Kyung: "Tôi biết đến anh qua rất nhiều bộ phim hài lầy lội. Khi xem Mẹ ơi, về nhà, tuy anh diễn vai Huy Hoàng rất sâu sắc, nội tâm và nhiều tâm sự, nhưng thú thật thỉnh thoảng nhìn mặt anh, tôi... vẫn thấy hài!". Chia sẻ khiến cả rạp bật cười, còn nam diễn viên cũng không giấu được sự thích thú.

Theo ê kíp, trong ngày cinetour 10.7, nhiều khán giả trẻ đưa cha mẹ cùng đến rạp xem phim. Sau khi bộ phim kết thúc, không ít khán giả ôm người thân ngay tại ghế ngồi. Một khán giả xúc động chia sẻ: "Sau khi xem phim này, tôi rất xúc động vì tình mẫu tử trong phim. Phim đã để lại cho tôi một cảm xúc đau đáu, nhớ mẹ. Vì vậy, tuần sau tôi sẽ về quê, nhất định sẽ đưa mẹ ra rạp xem bộ phim này".