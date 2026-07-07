Tài tử Lee Yi Kyung nói tiếng Việt, tương tác cùng fan nữ gây chú ý

Phim điện ảnh Mẹ ơi, về nhà là dự án hợp tác điện ảnh Việt - Hàn do đạo diễn Yun Byung Ki và nhà sản xuất Ahn Chul Ho thực hiện với sự tham gia của Lee Yi Kyung, Hoàng Yến Chibi, Minh Hà và Choi Daniel. Phim xoay quanh Huy Hoàng (Lee Yi Kyung thủ vai), chàng trai Hàn Quốc được một người mẹ Việt Nam nuôi dưỡng và mang trong mình khát khao đưa bà trở về quê hương để hoàn thành tâm nguyện.

Tại buổi ra mắt phim ở TP.HCM, Lee Yi Kyung cùng Hoàng Yến Chibi có nhiều chia sẻ về quá trình thực hiện dự án cũng như thông điệp về tình mẫu tử mà bộ phim muốn gửi gắm.

Khi được hỏi về cảm xúc đầu tiên sau khi đọc kịch bản, nam diễn viên Hàn Quốc cho biết điều khiến anh ấn tượng nhất không chỉ là tình mẫu tử mà còn là cảm giác cô đơn xuyên suốt câu chuyện. Theo Lee Yi Kyung, quá trình diễn xuất cùng Minh Hà trong vai người mẹ giúp anh cảm nhận rõ hơn tình cảm giữa hai nhân vật. Anh cho biết bạn diễn đã truyền tải sự ấm áp của một người mẹ, qua đó giúp anh nhập vai tự nhiên hơn.

Lee Yi Kyung dành nhiều lời khen cho con người Việt Nam sau thời gian làm việc cùng ê kíp Ảnh: A.H

Nam diễn viên cũng thừa nhận bộ phim khiến anh nhìn lại chính cuộc sống của mình. "Thời gian vừa qua, bản thân tôi cũng ít liên lạc với mẹ. Vì vậy, tôi hy vọng sau khi xem bộ phim này, khán giả sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về tình mẫu tử và biết trân trọng những người thân yêu của mình", anh chia sẻ.

Lee Yi Kyung ghi điểm với khán giả Việt

Không chỉ chia sẻ về bộ phim, Lee Yi Kyung còn tạo không khí sôi nổi khi liên tục giao lưu bằng tiếng Việt với khán giả. Nam diễn viên hào hứng nói những câu như "Cảm ơn", "Em đẹp quá", nhận được sự hưởng ứng từ nhiều người có mặt. Điểm nhấn của buổi giao lưu là khi một khán giả nữ bày tỏ tình cảm dành cho mình. Lee Yi Kyung bất ngờ rời sân khấu, tiến xuống khu vực khán giả để bắt tay, gửi lời cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm, khiến khán phòng thích thú.

Sau thời gian làm việc tại Việt Nam, Lee Yi Kyung cũng dành nhiều lời khen cho con người và ê kíp trong nước. Anh cho biết điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất là sự chân thành, nhiệt tình của những người bạn Việt. "Người Việt ban đầu có vẻ khá ngại ngùng, nhưng khi thân thiết rồi thì rất nhiệt tình, luôn quan tâm và chăm sóc người khác. Điều đó để lại cho tôi ấn tượng rất lớn. Khi trở về Hàn Quốc, tôi sẽ nhớ những người bạn Việt Nam", Lee Yi Kyung bày tỏ.

Lee Yi Kyung và Hoàng Yến Chibi giao lưu với khán giả tại buổi ra mắt phim Mẹ ơi, về nhà Ảnh: A.H

Trong khi đó, chia sẻ về quá trình làm việc cùng ê kíp Hàn Quốc, Hoàng Yến Chibi cho biết cô không gặp quá nhiều trở ngại nhờ đã dành khoảng ba tháng học tiếng Hàn trước khi bấm máy. Trong phim, nhân vật của cô có nhiều lời thoại bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Hàn, vì vậy việc chuẩn bị ngôn ngữ từ sớm giúp cô tự tin hơn khi diễn xuất.

Nữ diễn viên cho biết vốn tiếng Hàn cơ bản cũng giúp cô giao tiếp thuận lợi với Lee Yi Kyung, Choi Daniel và ê kíp sản xuất trong quá trình ghi hình. Điều khiến Hoàng Yến Chibi ấn tượng nhất là sự chuyên nghiệp của đoàn phim. Theo cô, dù là ê kíp Việt Nam hay Hàn Quốc, mọi người đều dành sự quan tâm cho nhau trên trường quay. "Khi ai đó gặp khó khăn, quên lời thoại hay chưa có được tâm lý tốt, mọi người đều động viên rằng cứ nghỉ một chút rồi làm tiếp. Họ cũng thường xuyên hỏi xem hôm nay tôi có ổn không, có cần thêm thời gian để lấy lại cảm xúc hay không. Chính sự quan tâm ấy khiến tôi luôn cảm thấy rất ấm áp", nữ diễn viên chia sẻ.

Hoàng Yến Chibi hy vọng Mẹ ơi, về nhà sẽ nhận được sự ủng hộ của khán giả khi chính thức ra rạp, đồng thời mong bộ phim góp phần lan tỏa thông điệp về tình mẫu tử, gia đình và sự gắn kết giữa con người Việt Nam và Hàn Quốc.

