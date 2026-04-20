Văn hóa

Hà Lê, Hoàng Yến Chibi kết nối văn hóa Việt - Hàn

Trinh Nguyễn
20/04/2026 07:00 GMT+7

Hà Lê, ST Sơn Thạch, Thanh Duy, Ngô Lan Hương, Hoàng Yến Chibi là những nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại lễ hội Chúng ta là một năm 2026 để kết nối văn hóa Việt - Hàn.

Về phía Hàn Quốc, có sự tham gia của Dàn hợp xướng Gyeonggi Youth và giọng ca Soprano Kim Yoon-ji. Lễ hội diễn ra ngày 9 - 10.5 tại nhà hát ngoài trời Suwon 1, TP.Suwon, Hàn Quốc, là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Hàn Quốc.

Thay mặt ban tổ chức, ông Park Hanwoong, Giám đốc DB Insurance, cho biết lễ hội Chúng ta là một năm nay lấy cảm hứng từ "Tháng gia đình" tại Hàn Quốc, chú trọng tạo không gian gắn kết tình thân. Theo đó, sẽ có cuộc thi tài năng dành cho kiều bào cũng như các chương trình ảo thuật dành riêng cho trẻ em. Năm nay lễ hội sẽ diễn ra trong suốt 2 ngày thay vì một buổi tối như các năm trước, để các gia đình cũng như nhiều người có thể tham gia hơn.

Theo ban tổ chức, việc lựa chọn Suwon để tổ chức lễ hội vì nơi đây có nhiều người Việt học tập và sinh sống, cũng như nhiều gia đình Hàn - Việt. Thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 3.000 người đã đăng ký vé tham gia. Trước đó, Chúng ta là một có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ VN nổi tiếng khác như: Văn Mai Hương, Hoàng Dũng, Trọng Hiếu… Đây cũng là lễ hội được đánh giá tạo nên sự hiểu biết văn hóa giữa hai nước, trong đó có tìm hiểu trang phục dân tộc như áo dài và hanbok.

Hà Lê, Hoàng Yến Chibi kết nối văn hóa Việt - Hàn- Ảnh 1.

Giới thiệu áo Nhật bình của VN tại lễ hội Chúng ta là một năm 2022

ẢNH: BTC

Có gì đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển Nha Trang 2025?

Đại nhạc hội 'Nha Trang say hi', chương trình giao lưu văn hóa quốc tế và diễu hành Carnival quy mô lớn sẽ là những điểm nhấn trong Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển Nha Trang 2025, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
