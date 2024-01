Phim Việt hứa hẹn khuấy đảo phòng vé năm 2024

Kỳ vọng phá kỷ lục hơn 1.600 tỉ đồng

Với doanh thu gần 94 tỉ đồng (tính đến hết 21.1), phim kinh dị có kinh phí thấp Quỷ cẩu được xem là một thành công bất ngờ của ê kíp đạo diễn trẻ Lưu Thành Luân. Thành tích này giúp thị phần phim Việt chiếu rạp năm 2023 có doanh thu hơn 1.600 tỉ đồng (tổng doanh thu phòng vé Việt năm 2023 tính cả phim nước ngoài đạt hơn 3.700 tỉ đồng).

Phương Anh Đào và Tuấn Trần trong phim Mai ĐPCC

Để có được tỷ lệ hơn 42% của tổng doanh thu phòng vé này (trong 10 năm qua, doanh thu phim Việt chỉ chiếm khoảng 18 - 33%), phải nói phim Việt đa số chỉ nhờ vào các phim chiếu ở mùa tết, dịp lễ 30.4 với doanh thu đột biến, còn lại là phim thua lỗ. Đáng kể nhất là Nhà bà Nữ thu hơn 475 tỉ đồng, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh - 272 tỉ đồng, Siêu lừa gặp siêu lầy - 121 tỉ đồng, Chị chị em em 2 - 121 tỉ đồng, Con Nhót mót chồng - 75 tỉ đồng… Bên cạnh đó là các phim chiếu ở quý 4: Đất rừng phương Nam - 140,1 tỉ đồng, Người vợ cuối cùng - 97,3 tỉ đồng, Kẻ ăn hồn - 67 tỉ đồng...

Nếu như năm 2023, tổng số lượng phim Việt ra rạp khoảng hơn 25 phim, thì ngay từ đầu 2024, các nhà sản xuất và phát hành đã công bố hàng loạt phim sắp sửa trình chiếu, trong đó có nhiều phim đầu tư lớn về kinh phí, ê kíp đạo diễn nổi tiếng, quy tụ dàn diễn viên ngôi sao... Loạt phim được mong đợi có thể kể 4 phim chiếu Tết Nguyên đán (ra rạp từ 10.2): Mai của Trấn Thành, Gặp lại chị bầu của Nhất Trung, Sáng đèn của Hoàng Tuấn Cường, Trà của Lê Hoàng. Chọn trình chiếu vào "thời điểm vàng" trong năm, giới chuyên môn đang tập trung chú ý vào phim Mai của Trấn Thành khi đạo diễn này nói "đầu tư hơn 50 tỉ đồng và là phim tâm huyết nhất". Liệu Mai có thể bứt phá kỷ lục tết năm ngoái của Nhà bà Nữ hay không khi vẫn có sự góp mặt của dàn diễn viên quen thuộc như Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Uyển Ân, Hồng Đào, Ngọc Giàu, Việt Anh, Anh Đức, Khả Như…

Phim B4S - Trước giờ yêu ĐPCC

Nhiều phim hơn, chất lượng có khả quan hơn ?

Với 3 phim tết còn lại - Gặp lại chị bầu dù quy tụ các diễn viên đang nổi như Diệu Nhi, Anh Tú, Lê Giang... nhưng đề tài cũ; Sáng đèn - phim tình cảm gia đình, tình người trong một đoàn hát cải lương; Trà - chuyện ngoại tình trong hôn nhân, đa số khán giả cho biết "còn do dự để xem, vì chưa biết chất lượng thực hư ra sao ngoài những thông tin đang chạy truyền thông rầm rộ".

Rạp Việt cũng sắp trình chiếu bộ phim B4S - Trước giờ yêu, chủ đề tình yêu - tình dục 18+, do hãng phim của Phan Gia Nhật Linh sản xuất, được đạo diễn bởi 3 cái tên mới: Tùng Leo, Michael Thái, Huỳnh Anh Duy. Dự định ra rạp ngày 14.2, nhưng để tránh "đụng" với 4 phim tết vẫn còn đang chiếu, B4S - Trước giờ yêu chọn dời sang 12.4. Phim hứa hẹn đem lại màu sắc tươi mới cho điện ảnh Việt với phong cách làm phim đa tuyến như các phim ngoại Love Actually, New York I Love You..., qua diễn xuất của các gương mặt trẻ: Jun Vũ, Khánh Vân, Khazsak, Tôn Kinh Lâm, Tùng, Việt Hưng, Vinh Râu... Đạo diễn Tùng Leo cho biết: "B4S - Trước giờ yêu mang thông điệp tích cực để nhắn nhủ tới thế hệ trẻ tầm quan trọng của lòng tin và sự thấu hiểu trong một mối quan hệ yêu đương".

3 vai chính của phim Ngày xưa có một chuyện tình ĐPCC

"Đạo diễn ăn khách" Lý Hải đã ấn định ngày chiếu Lật mặt 7: Một điều ước vào dịp lễ 30.4, với hy vọng tiếp tục công phá phòng vé như các phần phim trước. Câu chuyện xoay quanh một người mẹ và những đứa con, mang thông điệp chữa lành. Phim quay bối cảnh ở TP.HCM, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Hà Nội và quy tụ các diễn viên: Quách Ngọc Tuyên, Thanh Thức, Đinh Y Nhung, Tiết Cương, Trương Minh Cường, Thanh Hiền, Mạnh Dung... Lý Hải nói: "Tôi chọn thể loại tình cảm, gia đình vì không muốn đóng khung với dòng phim hành động sở trường".

Một tác phẩm gây chú ý khác là phim chuyển thể từ truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh - Ngày xưa có một chuyện tình, do Trịnh Đình Lê Minh đạo diễn; Avin Lu, Đỗ Nhật Hoàng, Ngọc Xuân đóng chính. Phim xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu giữa hai chàng trai và một cô gái từ thuở ấu thơ ở một tỉnh lẻ miền Trung, cho đến khi trưởng thành, phải đối mặt với những thử thách của số phận. Trịnh Đình Lê Minh nói không áp lực với các phim chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh trước đó, như Mắt biếc (2019) của Victor Vũ, vì mỗi đạo diễn có cách cảm thụ và lối kể chuyện khác nhau. Nhìn từ thành công về doanh thu của các phim chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh, có thể kỳ vọng Ngày xưa có một chuyện tình sẽ thu hút khán giả nếu phim được làm chỉn chu, chất lượng tốt.

Hiện tại, nếu tính về số lượng suất chiếu được xếp lịch tại các rạp, theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị cung cấp số liệu phòng vé) thì phim Việt khá thuận lợi tiếp cận khán giả khi được các nhà rạp rất ưu ái.

Nhà sản xuất Nguyễn Khoa nhận định: "Tuy có nhiều phim Việt ra mắt hơn trong năm 2024, nhưng thực tế vẫn còn nhiều nỗi lo, bởi nhìn lại năm 2023 thì thấy chất lượng phim còn bấp bênh, không đồng đều, đa số phim dở tệ, dẫn đến khoảng cách giữa phim có doanh thu cao và thấp nhất chênh lệch lớn. Điều quan trọng nhất vẫn là phải có phim hay để có được những cột mốc kỷ lục mới cho phim Việt".