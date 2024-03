Phim Việt thất thế trước phim ngoại tại phòng vé

K Ỷ LỤC THUỘC VỀ PHIM NGOẠI

Bảng xếp hạng doanh thu tuần qua của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập) ghi nhận phim kinh dị Hàn Exhuma: Quật mộ trùng ma giữ vị trí đầu bảng xếp hạng với doanh thu cao bất ngờ 168 tỉ đồng. Nối tiếp là 2 bom tấn Hollywood Kung Fu Panda 4 đạt 117 tỉ đồng, và Dune 2: Hành tinh cát đạt 39 tỉ đồng.



Cảnh trong phim Sáng đèn ĐPCC

Đề tài quật mộ - yếu tố đặc trưng của văn hóa phương Đông, với những cảnh tượng dị biệt ở tín ngưỡng phong thủy, ngũ hành, thờ cúng, chôn cất, lên đồng… đã tạo ra thứ "ma thuật" giúp Exhuma: Quật mộ trùng ma "hớp hồn" người xem, khiến khán giả VN từ khắp các mạng xã hội tới diễn đàn phim không ngừng bàn tán, khen chê.

Các phim Việt đang chiếu rạp đều không đủ sức hút để cản đường "hốt bạc" của phim ngoại. Hiện phim Việt đang có 2 phim mới chiếu ở rạp, gồm Quý cô thừa kế 2 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Duy có Trang Nhung, Huy Khánh, Quyên Qui, Thanh Trâm… đóng; và Sáng đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường với dàn diễn viên: Bạch Công Khanh, Cao Minh Đạt, Lê Phương, Hữu Châu, Hồng Vân, Bạch Long… trở lại sau khi rút hồi tết, chiếu từ tối 20.3. Đáng tiếc, cả 2 phim này đều không thu hút được khán giả. Quý cô thừa kế 2 chiếu từ 8.3 đến nay chỉ thu được 6,4 tỉ đồng. Sáng đèn cũng không thành công như mong đợi, tính cả doanh thu từ đợt chiếu trước đó hiện chỉ được 2,1 tỉ đồng. Việc Sáng đèn chưa đạt doanh thu tốt không gây ngạc nhiên khi khai thác câu chuyện về cải lương, những thăng trầm của đoàn cải lương và chủ đề này không phải "gu" của khán giả đại chúng nên tiềm năng thương mại không lớn.

Doanh thu và chất lượng thấp của các phim Việt hiện tại khiến khán giả phần nào mất lòng tin vào phim Việt, sau khi điện ảnh nước nhà tạo cơn sốt với Mai. Bộ phim của Trấn Thành vẫn còn chiếu nhưng ít suất hơn, hiện gần chạm mốc 550 tỉ đồng theo số liệu của Box Office Vietnam; còn nhà sản xuất chỉ công bố ở mức trên 520 tỉ đồng với 6,5 triệu vé được bán ra, sẽ rút khỏi rạp Việt vào cuối tháng 3. Đây cũng là phim điện ảnh hiện có doanh thu cao nhất tại VN.

Phim Việt hy vọng gì sau Mai ?

Sau việc bị khán giả "ngó lơ", bỏ qua Quý cô thừa kế 2, Sáng đèn, phim Việt trong tháng 4 tới sẽ ra rạp 5 phim. Trong đó, Móng vuốt của đạo diễn Em chưa 18 - Lê Thanh Sơn chiếu từ ngày 5.4, thuộc thể loại sinh tồn, xoay quanh nhóm bạn chiến đấu với quái thú, với các diễn viên: Tuấn Trần, Thảo Tâm, NSƯT Công Ninh, Gi A Nguyễn, Quốc Khánh, Naomi, Hồng Thanh, Rocker Nguyễn, Thu Hà Ceri… B4S - Trước giờ yêu công bố lịch chiếu rạp vào 12.4, do hãng phim của Phan Gia Nhật Linh sản xuất, được đạo diễn bởi 3 cái tên mới: Tùng Leo, Michael Thái, Huỳnh Anh Duy, khai thác chuyện 18+ của giới trẻ, quy tụ dàn diễn viên: Jun Vũ, Khánh Vân, Khazsak, Tôn Kinh Lâm, Vinh Râu...

Cảnh trong phim B4S - Trước giờ yêu ĐPCC

Ngoài 2 phim trẻ trung này, phim Việt còn chiếu 2 phim về hậu trường showbiz, tình cảm gia đình: Đóa hoa mong manh của đạo diễn Mai Thu Huyền (từ 18.4), Cái giá của hạnh phúc do siêu mẫu Xuân Lan sản xuất, Nguyễn Ngọc Lâm đạo diễn (từ 26.4). Các phim Việt này có thể là "ẩn số" vì vẫn chưa rõ thị hiếu của khán giả thế nào, có được đón nhận tại phòng vé hay không.

Nếu khán giả tiếp tục bỏ lơ, không mấy chú ý với Móng vuốt, B4S - Trước giờ yêu (vì hai phim này khá mới mẻ về đề tài, ê kíp diễn viên, sẽ còn "đối đầu" với bom tấn Hollywood Godzilla x Kong: The New Empire khi chiếu gần như cùng thời điểm) và cả Đóa hoa mong manh, Cái giá của hạnh phúc, thì điện ảnh Việt chỉ còn trông đợi vào mùa lễ 30.4 với phim Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải, chiếu từ 26.4. Cơ hội thắng của Lật mặt 7 rất cao do sức nóng thương hiệu và thiện cảm đặc biệt mà khán giả dành cho tác phẩm của vợ chồng đạo diễn Lý Hải.

Poster phim Lật mặt 7 ĐPCC

Lật mặt 7 khiến khán giả không khỏi ấn tượng khi tiết lộ bối cảnh phim được đầu tư quay ở nhiều nơi tại TP.HCM, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Hà Nội; quy tụ dàn diễn viên đông nhất series - đến 50 người, trong đó có các diễn viên: Trương Minh Cường, Minh Khuê, Quách Ngọc Tuyên, Thanh Thức, Đinh Y Nhung, Trần Kim Hải, Tạ Lâm, Tiết Cương, nghệ sĩ Thanh Hiền, Mạnh Dung, Thanh Dậu và các nhân tố mới như Trâm Anh, Lê Thu, Ceri Thu Hà, Tín Nguyễn... Lần này Lý Hải chọn chủ đề phim chữa lành với thông điệp tình thân, không muốn đóng khung với dòng phim hành động, và lấy ý tưởng từ câu chuyện đời thường của một gia đình, nỗi đau người mẹ 73 tuổi có 5 người con, không ai chăm sóc khi bà gặp nạn. Kịch bản phim được viết trong nửa năm, ngay thời điểm dịch Covid-19 đang tác động lớn đến đời sống.

Đạo diễn Lý Hải chia sẻ: "Vì làm về câu chuyện gia đình nên phim có nhiều tuyến nhân vật gồm ông bà, cha mẹ, dâu rể, con cháu. Phim có 17 - 18 vai diễn chủ chốt trong số gần 50 diễn viên tham gia. Tôi không bị áp lực về thành công doanh thu của những phần phim trước, dù làm phim không ai muốn lỗ. Tôi nghĩ chỉ cần có kịch bản tốt, cố gắng rút kinh nghiệm và làm tốt hơn phim trước thì khán giả sẽ thấy được những nỗ lực của mình".

Thất bại của những phim như Quý cô thừa kế 2 chủ yếu đến từ chất lượng tác phẩm hạn chế, như dàn dựng còn non tay, kịch bản ôm đồm tình tiết drama nhưng thiếu chiều sâu... Có thể nói, thị trường điện ảnh VN hiện giờ rất giàu tiềm năng, doanh thu có thể cao hơn trước bởi lượng khán giả đến rạp rất đông đảo (bằng chứng từ phim Mai của Trấn Thành), nhưng cũng ngày càng khắt khe và đầy tính chọn lọc bởi chỉ có phim hay, chất lượng của ê kíp tên tuổi mới tạo nên sự thành công bứt phá.

Nhà sản xuất Xuân Lan nói: "Việc nắm bắt thị hiếu khán giả, tạo ra những trải nghiệm độc đáo là chìa khóa sẽ giúp các nhà làm phim chạm đến thành công. Chính vì thế, khi làm Cái giá của hạnh phúc, chúng tôi đi theo mục tiêu này từ kịch bản, cách dựng phim và yêu cầu cao về diễn xuất nên đã mời Thái Hòa đóng, với mong muốn gây bất ngờ cho khán giả về tổng thể, giúp phim có thể đóng góp ít nhiều về chất lượng cho bộ mặt điện ảnh VN thời kỳ đầy thách thức nhưng cũng nhiều thú vị này".