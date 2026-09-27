Phó chủ tịch Đà Nẵng nhận giải thưởng 'Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế'

Ngày 26.9, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức Giải thưởng "Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế" năm 2026, vinh danh 15 cá nhân tiêu biểu ở 3 nhóm: Công chức phụng sự, Doanh nhân trách nhiệm và Công dân văn minh.

Ở nhóm Công chức phụng sự, 5 cá nhân được vinh danh gồm bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng; ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Lệ; ông Dương Hồng Lĩnh, chuyên viên Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Chiên Đàn và ông Võ Đức Anh, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Sở KH-CN thành phố Đà Nẵng).

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhận Giải thưởng "Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế" năm 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Nhóm Doanh nhân trách nhiệm gồm ông Nhan Văn Chiến, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân; ông Cao Xuân Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Cao Xuân Dũng; bà Phạm Thị Kiều Nga, Tổng giám đốc Công ty CP Tùng Lâm - ASIA; bà Huỳnh Thị Cúc, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thiên Minh và bà Lê Thị Bích Luyện, Giám đốc Công ty TNHH Triết Minh.

Ở nhóm Công dân văn minh, giải thưởng được trao cho ông Đỗ Sỹ Nam (phường Thanh Khê); ông Nguyễn Bình Nam (CLB Bạn thương nhau); ông Nguyễn Hoàng Anh Hạo (xã Trà Liên); ông Phan Thanh Trinh (Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) và ông Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia nghiên cứu khí hậu, phòng ngừa thiên tai.

Ông Nguyễn Bình Nam, CLB Bạn thương nhau, 1 trong 5 cá nhân được vinh danh ở nhóm "Công dân văn minh" ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại lễ nhận giải, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, cách đây hơn 10 năm, ông từng nhận giải thưởng "Nụ cười công chức" do Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức. Theo ông Nam, việc tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng lần này càng khiến ông ý thức trách nhiệm trong công việc và ông dành sự tôn vinh này cho các đồng nghiệp đã cùng mình tạo nên những giá trị mang thương hiệu Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, bản thân dành sự tôn vinh từ giải thưởng cho những đồng nghiệp cùng tạo nên các giá trị đẹp của Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Ông Mai Minh Vương, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng cho rằng, sự lớn mạnh của một địa phương không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng hay các công trình hạ tầng mà còn được nâng đỡ bởi "tài sản xã hội". Theo đó, nền công vụ tận tụy củng cố niềm tin, doanh nghiệp có trách nhiệm tạo ra giá trị bền vững và những hành động chia sẻ của người dân góp phần làm nên bản sắc nhân văn của đô thị. Từ giải thưởng "Nụ cười công chức", Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng phát triển thành Giải thưởng "Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế", với 3 trụ cột là Công chức phụng sự - Doanh nhân trách nhiệm - Công dân văn minh.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu, đánh giá cao sáng kiến tôn vinh những giá trị tử tế trong cộng đồng ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, đánh giá cao sáng kiến của Hội Doanh nhân trẻ thành phố. Theo ông, điều đáng quý của giải thưởng là nhìn nhận sự "tử tế" từ những góc độ bình dị, cụ thể; đồng thời ghi nhận những cán bộ tận tụy, doanh nhân trách nhiệm, người lao động và công dân tích cực đang đóng góp cho thành phố.

Ông Nguyễn Đức Dũng kỳ vọng giải thưởng tiếp tục tìm kiếm, lan tỏa thêm nhiều câu chuyện tử tế, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân.