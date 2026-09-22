Phó chủ tịch nước giao nhiệm vụ cho 247 chiến sĩ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc

Phát biểu tại buổi lễ,

cho biết, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam đặt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên; vừa quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vừa tích cực hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc, Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác đa phương để giải quyết các thách thức toàn cầu, trong đó có các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Và một biểu hiện hết sức cụ thể là tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Sau hơn 12 năm trực tiếp đóng góp vào cơ chế này, từ những sĩ quan đầu tiên thực hiện nhiệm vụ cá nhân, Việt Nam đã từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức và nâng cao chất lượng tham gia, triển khai nhiều loại hình đơn vị, đảm nhiệm nhiều vị trí với hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng quân đội và công an.

"Việt Nam mong muốn tiếp tục cùng Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác, chia sẻ trách nhiệm và đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển bền vững của khu vực và thế giới", Phó chủ tịch nước nói.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: TUẤN MINH

Mở rộng lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, cơ quan chức năng tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu; tăng cường phối hợp trong nước, hợp tác với các tổ chức của Liên Hiệp Quốc, các quốc gia, đối tác; phát huy thế mạnh của Việt Nam, từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức tham gia phù hợp, vừa bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế, vừa đóng góp thiết thực vào hòa bình, an ninh khu vực và trên thế giới.

Đối với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ lần này, các chiến sĩ có lợi thế là được kế thừa kết quả, kinh nghiệm của lớp cán bộ đi trước, được học tập, huấn luyện ngày càng bài bản, chuyên nghiệp hơn, nhưng cũng phải thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có thể khó khăn, khắc nghiệt hơn.

Phó chủ tịch nước trao Quốc kỳ, quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cho các lực lượng ẢNH: TUẤN MINH

"Vì vậy, các chiến sĩ cần đề cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, chấp hành tốt quy định của Liên Hiệp Quốc, pháp luật nước sở tại, phát huy cao nhất năng lực, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế", Phó chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi nhận, biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã chủ động, tích cực, phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình tuyển chọn, huấn luyện và chuẩn bị lực lượng.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu giao nhiệm vụ ẢNH: TUẤN MINH

Ông yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội công binh số 5 luôn gìn giữ bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 phải nâng cao chất lượng khám, cấp cứu, điều trị sức khỏe theo yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Đội công binh số 5 phải phát huy truyền thống mở đường thắng lợi của bộ đội công binh, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phái bộ giao, bảo đảm được chất lượng, tiến độ và tuyệt đối an toàn.

Các chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ ẢNH: TUẤN MINH

Báo cáo tại buổi lễ, thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, thông tin, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 gồm 63 quân nhân được điều động từ các quân khu, quân đoàn, bệnh viện quân đội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị trong toàn quân, thực hiện nhiệm vụ thay thế lực lượng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tại Phái bộ UNMISS, Bentiu, Nam Sudan. Đội công binh số 5 gồm 184 cán bộ, nhân viên, được điều động từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, các quân khu, quân đoàn, các binh chủng và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đội lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội công binh số 4.



