Ngày 17.11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tổ chức tại ấp Vĩnh Bình A (xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Phát biểu tại ngày hội, Phó chủ tịch nước nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Đây cũng là nguồn sức mạnh to lớn, có ý nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho các gia đình chính sách ẢNH: T.Q

Ngày hội năm nay càng có ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, hướng đến kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Đây là dịp để mỗi người nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.



Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị tỉnh Đồng Tháp, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người dân xã Lấp Vò nói chung, ấp Vĩnh Bình A nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, chung sức phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong đó, địa phương cần chú trọng chăm lo gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn; quan tâm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, tạo điều kiện để thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp. Qua đó, mọi người dân đều có cơ hội vươn lên và được thụ hưởng những thành quả phát triển.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của địa phương ẢNH: T.Q

Bên cạnh đó, cần tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, gìn giữ những truyền thống tốt đẹp, nét văn hóa đặc trưng của từng địa bàn, cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Phó chủ tịch nước cho rằng sức sống của văn hóa không chỉ thể hiện qua những giá trị lớn lao mà còn bắt nguồn từ những điều bình dị trong cuộc sống thường ngày. Đó là sự hòa thuận trong mỗi gia đình, tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia lúc khó khăn, hoạn nạn và tinh thần cùng chung tay vì cộng đồng.

Theo Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bình A, thời gian qua, đời sống kinh tế của người dân từng bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm; năng suất lúa dao động từ 6,5 - 7 tấn/ha; hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển.

Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế, người dân trong ấp còn tích cực tham gia các hoạt động tương trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện hơn 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều cá nhân, nhà hảo tâm đã đóng góp kinh phí, công sức xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, chăm lo người nghèo và người cao tuổi neo đơn.

Dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trao quà chúc mừng khu dân cư, đồng thời tặng quà các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn xã Lấp Vò.