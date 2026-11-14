Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

Đó là khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại liên tổ dân phố số 1, 2, 3, 6, P.Ba Đình (Hà Nội) sáng 14.11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với nhân dân phường Ba Đình, Hà Nội ẢNH: TTXVN

Mỗi khu dân cư đều có nơi sinh hoạt cộng đồng

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Ba Đình là địa danh thiêng liêng, gắn với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đây cũng là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Truyền thống và niềm tự hào đó đặt ra trách nhiệm cho mỗi cán bộ, người dân trong gìn giữ giá trị lịch sử, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, đoàn kết là một giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, trọng nghĩa tình và đạo lý đã gắn bó các thế hệ, tạo nên sức mạnh cộng đồng. Gắn Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để bồi đắp những giá trị ấy, để văn hóa củng cố đoàn kết, đoàn kết tạo sức mạnh xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền và Mặt trận quan tâm bố trí địa điểm xây dựng nhà văn hóa, trước hết ở cấp cụm dân cư, tiến tới mỗi khu dân cư đều có nơi sinh hoạt cộng đồng. Đây không chỉ là nơi tổ chức sinh hoạt chi bộ, triển khai chủ trương, chính sách mà còn là thiết chế gắn kết cộng đồng, phục vụ nhu cầu văn hóa của người dân ở mọi lứa tuổi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại ngày hội

ẢNH: TTXVN

Theo đó, người cao tuổi có nơi gặp gỡ, đọc sách, trò chuyện; phụ nữ tham gia văn nghệ, thể thao; thanh niên có không gian sinh hoạt văn hóa; trẻ em được đọc sách, tìm hiểu tri thức và tham gia các hoạt động giáo dục. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh và mong muốn phường Ba Đình gương mẫu thực hiện, trong đó cụm dân cư số 1 đi đầu.

Chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chăm lo chu đáo đời sống nhân dân, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau; chú trọng nâng cao chất lượng trạm y tế, tiến tới xây dựng mô hình bác sĩ gia đình, bác sĩ khu phố để người dân được chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Về giáo dục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, mọi trẻ em, không phân biệt hoàn cảnh, đều phải có cơ hội đến trường. Đặc biệt, cần tạo điều kiện cho thanh thiếu niên 17 - 18 tuổi tiếp tục học tập, học nghề, tránh tình trạng không được đi học nhưng cũng chưa đủ tuổi lao động, thiếu định hướng tương lai. Giáo dục và đào tạo nghề cần được chú trọng để người lao động có tri thức, kỹ năng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà cho nhân dân phường Ba Đình

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ba Đình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng địa phương văn minh, nghĩa tình, góp phần xây dựng thủ đô và đất nước phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Dịp này, Tổ dân phố số 1 ra mắt mô hình điểm "Tổ dân phố ba nhất về an ninh, trật tự", với 3 tiêu chí: cộng đồng đoàn kết nhất, địa bàn an toàn nhất và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP.Hà Nội đã trao quà tặng các cá nhân, gia đình tiêu biểu và những hộ có hoàn cảnh khó khăn.