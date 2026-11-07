Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự ngày hội Đại đoàn kết tại TP.HCM

Ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức tại công viên văn hóa Láng Le, nơi gắn với khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò.

Cùng dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại ngày hội ẢNH: DIỆU MI

Trong không khí ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu tham gia những hoạt động văn hóa truyền thống, tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của người dân địa phương.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công", Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi Ngày hội Đại đoàn kết hằng năm đã trở thành dịp để bà con gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ và thêm gắn bó tình làng nghĩa xóm.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng trước những đổi thay ở xã Bình Lợi

Chia sẻ với bà con, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp 23,4% GDP, chiếm 30% tổng thu ngân sách cả nước và thu hút 17,8 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Chủ tịch Quốc hội, sau khi sáp nhập TP.HCM, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, cùng những cơ chế, chính sách mới được Quốc hội ban hành, thành phố có thêm điều kiện để phát triển.

Đến xã Bình Lợi, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi chứng kiến địa phương ngày càng khởi sắc, môi trường xanh, sạch, đẹp và đời sống người dân được cải thiện.

Trong 9 tháng qua, xã thu ngân sách 197 tỉ đồng, có hơn 1.900 doanh nghiệp và 2.400 hộ kinh doanh. Địa phương có 17 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của người dân địa phương ẢNH: DIỆU MI

Bên cạnh phát triển kinh tế, địa phương duy trì các mô hình tự quản về môi trường, an toàn giao thông, chăm lo gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị xã Bình Lợi và ấp 15 tiếp tục giữ gìn tình đoàn kết, phát huy các mô hình tự quản, xây dựng môi trường sống an toàn, tổ chức thêm hoạt động thể thao, vui chơi lành mạnh để phòng ngừa tệ nạn xã hội.

Quan tâm 158 hộ mới thoát nghèo, 15 học sinh khó khăn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong người dân tiếp tục hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị, chất lượng cao, hữu cơ, xanh, sạch và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Địa phương cũng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phong trào "Bình dân học vụ số", học tập suốt đời và ứng dụng công nghệ vào đời sống. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ phấn khởi khi xã đã từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động.

Đề cập việc Quốc hội đang thảo luận dự án luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2, Chủ tịch Quốc hội mong địa phương sẽ là nơi đi đầu thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm phương châm: dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cán bộ Mặt trận phải gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phản ánh với chính quyền để giải quyết.

Chủ tịch Quốc hội trao quà các gia đình tiêu biểu và gia đình chính sách tại địa phương ẢNH: DIỆU MI

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP.HCM và xã Bình Lợi quan tâm hơn nữa đến 158 hộ mới thoát nghèo và 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn người dân tiếp tục đoàn kết, góp phần cùng TP.HCM thực hiện các mục tiêu phát triển, trong đó có tăng trưởng hai con số.