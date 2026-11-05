Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự ngày hội Đại đoàn kết ở Vĩnh Long

Ngày 5.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết được tổ chức tại chùa Champabôrây (tên gọi khác là chùa Trốt Lích hay chùa Sóc Nách - tọa lạc ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vẫy tay chào người dân khi bước vào chùa Champabôrây ẢNH: NAM LONG

Cùng đi với đoàn có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, cùng các lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các sư sãi chùa Champabôrây dâng hương ẢNH: NAM LONG

Báo cáo tại ngày hội, ông Kiên Thanh Tuấn, Trưởng ấp Đa Lộc, cho biết ngày hội năm nay diễn ra trong thời điểm có nhiều ý nghĩa đặc biệt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công tốt đẹp, mở ra những định hướng mới cho sự phát triển đất nước và việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xem tiết mục văn nghệ của dân tộc Kinh ẢNH: NAM LONG

Trong năm, các nghị quyết, kết luận của Trung ương tiếp tục được quán triệt, triển khai sâu rộng; những chủ trương lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giáo dục, y tế, văn hóa ngày càng được cụ thể hóa trong đời sống nhân dân.

Ấp Đa Lộc có diện tích tự nhiên 1,36 km2, với 709 hộ, 3.066 nhân khẩu. Đồng bào Kinh, Khmer và Hoa cùng sinh sống đoàn kết, gắn bó, trong đó có 557 người dân tộc Khmer và 214 người dân tộc Hoa. Đến cuối năm 2026, trong ấp còn 6 hộ nghèo, chiếm 0,85% và 14 hộ cận nghèo, chiếm 1,97%.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại ngày hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện niềm vui khi đến dự ngày hội với bà con ấp Đa Lộc, xã Châu Thành tại khuôn viên chùa Champabôrây có lịch sử hơn 4 thế kỷ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trên mảnh đất này bao thế hệ người Kinh, người Khmer, người Hoa, người Chăm và các dân tộc anh em khác đã cùng lao động sản xuất, bảo vệ và xây dựng quê hương, cùng chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Mỗi cộng đồng có tiếng nói phong tục, tín ngưỡng và những di sản riêng. Qua năm tháng, tất cả cùng vun đắp một quê hương chung, một tình nghĩa anh em bền chặt, keo sơn.

Chùa Champabôrây gìn giữ ký ức của nhiều thế hệ, một câu hát điệu hò kết nối hiện tại với cội nguồn, một nghĩa cử lúc khó khăn làm ấm cả xóm. Chính từ những điều gần gũi ấy, văn hóa được trao truyền lòng người, sức mạnh và đoàn kết được bồi đắp mỗi ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà tại ngày hội ẢNH: NAM LONG

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày hội năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và gắn với ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Cách đây tròn 80 năm tại hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Lời dạy của Người lập ra trách nhiệm lâu dài, lấy những giá trị tốt đẹp của dân tộc để bồi dưỡng con người, định hướng lối sống...

Trong những giá trị văn hóa, tinh thần đoàn kết luôn giữ một vị trí đặc biệt. Đoàn kết giúp dân tộc vượt qua thử thách. Văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước nghĩa tình và ý thức trách nhiệm để đoàn kết ngày một bền vững. Bởi vậy, việc gắn ngày Văn hóa Việt Nam với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Đó là dịp để mỗi người hiểu thêm về cội nguồn, trân trọng di sản dân tộc mình, hiểu và quý hơn về văn hóa của đồng bào mình. Cùng vun đắp những giá trị chung của di sản văn hóa dân tộc Việt Nam trong từng gia đình, từng cộng đồng dân cư và từng cá nhân...

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng quà tại ngày hội ẢNH: NAM LONG

Tại ngày hội, Ban tổ chức đã trao nhà đại đoàn kết cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho những người có uy tín ở địa phương và những hộ gia đình khó khăn.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, tặng quà tại ngày hội ẢNH: NAM LONG

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự lễ động thổ xây dựng Nhà văn hóa ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp và tổ chức các hoạt động văn hóa của người dân địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: NAM LONG

Trước khi vào dự ngày hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến viếng cố trung tướng Sơn Cang tại nhà riêng của ông ở ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Sơn Cang (1948 - 2022), quê quán xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (cũ). Ông từng giữ các chức vụ Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhân dân II, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đại biểu Quốc hội khóa XI đơn vị tỉnh Trà Vinh (cũ).



