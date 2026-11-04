Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tấm gương của các đảng viên lão thành truyền cảm hứng

Đây là chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng đợt 7.11 do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 4.11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7.11 ẢNH: TTXVN

Trong đợt trao huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ TP.Hà Nội có 28.291 đảng viên được tặng huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, 29 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm và 45 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, 31 đảng viên lão thành được trực tiếp đón nhận các huy hiệu cao quý này. Với những đảng viên không thể tham dự do điều kiện sức khỏe, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công lãnh đạo thành phố và các xã, phường đến tận gia đình trao tặng.

Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng vô cùng cao quý

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chúc mừng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các đảng viên lão thành. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng là phần thưởng vô cùng cao quý, ghi nhận những mốc thời gian bền bỉ của một đời người, tôn vinh trọn vẹn quá trình tận hiến, phấn đấu, hy sinh và kiên cường vì lý tưởng cộng sản.

Tấm huy hiệu trên ngực áo không chỉ là sự ghi nhận của Đảng mà còn là minh chứng sống động cho khí phách kiên trung, danh dự của người cộng sản và lời thề son sắt dưới lá cờ vẻ vang của Đảng từ thuở thanh xuân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành; đồng thời gửi lời cảm ơn tới gia đình, thân nhân các đảng viên đã âm thầm chia sẻ khó khăn, làm hậu phương vững chắc để các đồng chí trọn vẹn lời thề phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Đề cập nhiệm vụ của Thủ đô trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, toàn Đảng đang tập trung đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết khác vào cuộc sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết làm trong sạch bộ máy, chuẩn bị những bước đi vững chắc cho chặng đường phát triển mới của đất nước đến năm 2030 và 100 năm tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh T.Ư đặt kỳ vọng lớn và trao cho Hà Nội những cơ chế đột phá. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm của Thủ đô phải lớn hơn, quyết tâm phải cao hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại sự kiện ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Hà Nội không chỉ dẫn đầu về tăng trưởng kinh tế mà còn phải thực sự là ngọn cờ đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gương mẫu trong đổi mới tư duy, cải cách hành chính; tiên phong trong bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên Thủ đô cần thấm nhuần tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa Hà Nội phát triển xứng đáng với vị thế "văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc".

Đối với các đảng viên lão thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn, dù tuổi cao, các đồng chí tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm và nhiệt huyết cách mạng, là chỗ dựa tinh thần tin cậy cho tổ chức đảng, chính quyền cơ sở; đóng góp những ý kiến tâm huyết để xây dựng Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tấm gương kiên trung trọn đời của các đảng viên lão thành chính là trường học thực tiễn sinh động, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về lý tưởng sống, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm phục vụ quê hương, đất nước.