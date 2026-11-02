Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đưa Việt Nam thành trung tâm logistics khu vực và thế giới

Sáng 2.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc ẢNH: TTXVN

Phát triển mạng lưới logistics quốc gia thống nhất

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phát triển logistics không chỉ là câu chuyện của một ngành kinh tế, mà còn liên quan trực tiếp đến năng lực tổ chức, kết nối và vận hành của toàn bộ nền kinh tế.

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, logistics cần thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, giảm chi phí và mở rộng không gian phát triển, tạo ra những nguồn tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặt phát triển logistics trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, dưới sự chỉ đạo, điều phối thống nhất ở tầm Chính phủ, tránh tình trạng phân tán, thiếu liên kết giữa các bộ, ngành và địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ cần có khát vọng và quyết tâm đưa Việt Nam trở thành trung tâm logistics, trung chuyển và phân phối hàng hóa quan trọng của khu vực và thế giới.

Theo đó, Việt Nam không chỉ phát triển dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu trong nước, mà còn phải chủ động thu hút hàng hóa quốc tế để trung chuyển, lưu kho, phân phối và cung cấp các dịch vụ gia tăng giá trị. Qua đó, từng bước tham gia sâu hơn vào tổ chức, điều phối chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, biến lợi thế địa lý thành lợi thế cạnh tranh và nguồn lực phát triển.

Mục tiêu này cần được cụ thể hóa bằng việc xây dựng các trung tâm logistics, cửa ngõ giao thương và hành lang vận tải quốc tế có sức cạnh tranh, với lộ trình và bước đi phù hợp.

Cùng đó, Việt Nam cần phát triển mạng lưới logistics quốc gia thống nhất, đồng bộ, hiện đại, gắn với tổ chức lại không gian kinh tế và tăng cường kết nối quốc tế. Quy hoạch phải phát huy lợi thế từng vùng, từng địa phương, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, thiếu kết nối hoặc phát triển theo địa giới hành chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu xây dựng các doanh nghiệp logistics Việt Nam đủ mạnh, có khả năng làm chủ những khâu mang lại giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực cạnh tranh

Về nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới logistics theo mô hình đa trung tâm, đa phương thức; xây dựng tiêu chí lựa chọn vị trí, quy mô trung tâm dựa trên nguồn hàng, khả năng kết nối, vùng sản xuất, thị trường và hiệu quả đầu tư. Không quy hoạch, đầu tư theo phong trào khi chưa xác định rõ nguồn hàng và phạm vi phục vụ.

Hạ tầng logistics cần được phát triển theo các hành lang kinh tế, ưu tiên kết nối cảng biển, cảng hàng không, ga hàng hóa, cửa khẩu với khu công nghiệp, vùng sản xuất và trung tâm tiêu dùng. Đồng thời, cần chuẩn hóa, chia sẻ dữ liệu về nguồn hàng, luồng hàng, thông quan, vận tải, cảng và kho bãi; tăng cường hợp tác quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận vốn, công nghệ, mạng lưới thị trường.

Trước mắt, các cơ quan liên quan cần khẩn trương rà soát, đề xuất nâng tầm chiến lược phát triển logistics Việt Nam; xác lập cơ chế chỉ đạo, điều phối quốc gia; xác định những điểm nghẽn cần tháo gỡ trước năm 2027; xây dựng chương trình phát triển các cửa ngõ, trung tâm logistics quốc tế trọng điểm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả logistics quốc gia.

Mục tiêu là từng bước đưa chi phí logistics tiệm cận mức bình quân khu vực và thế giới, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng giá trị trong nước và củng cố vị thế Việt Nam trong mạng lưới logistics khu vực.