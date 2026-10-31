Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên

Gìn giữ "Thái Nguyên đệ nhất danh trà" bằng chất lượng

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điểm lại ngày 4.11.1831, dưới triều vua Minh Mạng, trấn Thái Nguyên được đổi thành tỉnh, gồm hai phủ Phú Bình và Thông Hóa, gồm vùng đất Bắc Kạn sau này. Qua những lần chia tách, hợp nhất, tình đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc và sự gắn bó giữa các vùng đất vẫn được giữ gìn, trở thành nền tảng cho sự phát triển của Thái Nguyên hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm gian hàng sản phẩm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026 ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN

Khẳng định Huân chương Lao động hạng nhất là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp, thành tích trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc nhở, từ dấu mốc 195 năm, Thái Nguyên hướng tới kỷ niệm 200 năm thành lập tỉnh vào năm 2031 và xa hơn, cùng cả nước thực hiện khát vọng phát triển đến năm 2045.

Cho rằng những quyết định hôm nay về đất đai, hạ tầng, giáo dục và môi trường sẽ định hình cuộc sống nhiều thế hệ con cháu mai sau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, Thái Nguyên cần chuẩn bị nền tảng để tiếp tục phát triển khi lợi thế lao động giá rẻ suy giảm, công nghệ thay đổi và yêu cầu về môi trường ngày càng cao. Khát vọng trở thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045 phải được xây dựng trên năng suất lao động, trình độ khoa học, công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và chất lượng sống của nhân dân.

Một trong những yêu cầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra với tỉnh Thái Nguyên là tiếp tục giữ gìn văn hóa, nâng tầm giá trị trà Thái Nguyên và sức lan tỏa của festival.

Trong đời sống người Việt, chén trà gắn với lòng hiếu khách và thân tình. Trong mỗi sản phẩm trà là tri thức, là sự tinh tế và công lao của người làm chè. Những di sản tri thức trồng và chế biến trà Tân Cương cùng với những vùng chè đặc sắc của tỉnh cần được gìn giữ bằng việc truyền nghề, bảo vệ cảnh quan và tạo sinh kế tốt cho người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các gian hàng của các hợp tác xã sản xuất trà tiêu biểu tham gia Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026 ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN

"Danh xưng "Thái Nguyên đệ nhất danh trà" là niềm tự hào, cũng đặt ra trách nhiệm gìn giữ uy tín của vùng chè. Uy tín ấy phải được bảo đảm bằng chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch, sản phẩm an toàn và sự tin cậy trên thị trường", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói và yêu cầu tỉnh cần hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình ứng dụng khoa học từ vùng nguyên liệu đến chế biến, bảo vệ chỉ dẫn địa lý, ngăn chặn giả mạo xuất xứ, phát triển sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu nhưng giữ được phẩm chất đặc trưng.

Nhấn mạnh festival là dịp để người trồng chè, nghệ nhân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế gặp gỡ, chia sẻ tri thức, mở rộng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong những cuộc gặp gỡ tại đây sẽ được tiếp nối bằng hợp đồng tiêu thụ, chương trình hợp tác, những tuyến du lịch hoạt động quanh năm, kết nối vùng chè với ATK, hồ Núi Cốc, hồ Ba Bể.

"Hãy đưa trà Việt đến với đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế bằng những trải nghiệm chân thực, tổ chức festival phải văn minh, tiết kiệm, thân thiện với môi trường để người dân được tham gia và hưởng lợi. Sức lan tỏa của lễ hội cần được đo bằng uy tín thương hiệu, thị trường được mở rộng và thu nhập tốt hơn đối với người dân làm chè sau mỗi kỳ tổ chức", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.

Phấn đấu đưa trà Thái Nguyên thành di sản thế giới

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, sau 195 năm Thái Nguyên là vùng đất lịch sử, in đậm dấu chân và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng hoạt động cách mạng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi lễ ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN

Sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Thái Nguyên lập được nhiều kỳ tích phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ của vùng trung du và miền núi phía bắc. Sau hợp nhất, tỉnh Thái Nguyên mới có không gian phát triển rộng hơn, dựa trên sự kết hợp giữa công nghiệp công nghệ cao, sinh thái, di sản cách mạng, bản sắc văn hóa và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thái Nguyên đang hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh "Thái Nguyên kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển", trở thành một cực tăng trưởng và hướng đến mục tiêu là thành phố trực thuộc T.Ư.

Màn pháo hoa rực rỡ trong đêm khai mạc Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026 ẢNH: BÁO THÁI NGUYÊN

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường khẳng định, cây chè và văn hóa trà không chỉ là sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn là sản phẩm kinh tế chủ lực, biểu tượng văn hóa đặc sắc của Thái Nguyên. Tri thức trồng và chế biến chè Thái Nguyên được Bộ VH-TT-DL ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu để được UNESCO công nhận trà Thái Nguyên là di sản văn hóa thế giới.

"Thái Nguyên mong muốn thông qua festival giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một Thái Nguyên giàu truyền thống, giàu bản sắc, năng động và cởi mở; thúc đẩy hợp tác, xúc tiến đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm trà và xây dựng các trải nghiệm du lịch gắn với vùng chè, di tích lịch sử, cảnh quan sinh thái và văn hóa các dân tộc", ông Trường nói.