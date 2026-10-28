Cùng dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, người lao động, sinh viên, học viên ĐH Kinh tế TP.HCM.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ ẢNH: UEH

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trực tiếp trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể UEH, phần thưởng cao quý của Nhà nước ghi nhận những đóng góp của trường trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Cùng với đó, trường còn vinh dự đón nhận Cờ truyền thống của UBND TP.HCM, ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển của thành phố.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận, biểu dương thành tựu và đóng góp to lớn của nhà trường; chúc mừng trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ĐH Kinh tế TP.HCM ẢNH: UEH

Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, PGS.TS Bùi Quang Hùng cho biết UEH sẽ chuyển từ mô hình đại học truyền thống sang mô hình "đại học đồng kiến tạo giá trị" và từng bước trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo đô thị, vùng.

Để hiện thực hóa, trường tập trung thực hiện 5 trụ cột: đào tạo, nghiên cứu, quản trị số, kết nối các bên cùng kiến tạo, phát triển khuôn viên đại học xanh.

ĐH Kinh tế TP.HCM được thành lập năm 1976, trên cơ sở tiếp quản Trường Đại học Luật Khoa thuộc Viện Đại học Sài Gòn. Từ khóa đầu tiên với 516 sinh viên, đến nay, trường có khoảng 40.000 người học mỗi năm.