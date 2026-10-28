Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chất lượng đào tạo phải được khẳng định bằng sự trưởng thành và đóng góp của người tốt nghiệp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ĐH Kinh tế TP.HCM ảnh: ngọc dương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, TP.HCM và các địa phương; các cơ quan ngoại giao, tổ chức, đối tác trong nước và quốc tế cùng các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo, cán bộ, người lao động, sinh viên, học viên ĐH Kinh tế TP.HCM.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận, biểu dương thành tựu và đóng góp to lớn của nhà trường; chúc mừng trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về truyền thống, thầy và trò ĐH Kinh tế TP.HCM càng phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước yêu cầu phát triển mới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, hướng tới các mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045, đất nước phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Để phát triển nhanh, bền vững, chúng ta phải sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và năng lực tự chủ của con người Việt Nam. Giáo dục ĐH có trách nhiệm chuẩn bị những con người đủ năng lực đảm đương công việc hôm nay và giải quyết những vấn đề tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng món quà lưu niệm ý nghĩa cho nhà trường ảnh: ngọc dương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ĐH Kinh tế TP.HCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định những định hướng lớn cho giai đoạn mới. Những chủ trương ấy phải tạo chuyển biến rõ rệt trong từng cơ sở giáo dục, trước hết trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và ứng dụng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Với nền tảng và thế mạnh đào tạo, nhà trường cần đóng góp xứng đáng hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia. Nhà trường phải vươn tới các chuẩn mực tiên tiến trong đào tạo, nghiên cứu và phục vụ xã hội, khẳng định uy tín trong khu vực và quốc tế. Sự lớn mạnh của nhà trường phải góp phần làm tăng năng lực phát triển của đất nước và đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Nhà trường cần đánh giá đúng năng lực, nhận rõ những hạn chế, xác định trọng tâm đổi mới và tập trung nguồn lực thực hiện. Truyền thống tiên phong phải được tiếp nối bằng bản lĩnh tự đổi mới, bằng những thành tựu mới. Kỷ niệm 50 năm là dịp để xác định rõ hơn trách nhiệm đối với chặng đường phía trước. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ.

Buổi lễ có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương ảnh: ngọc dương

Thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, nhà trường tập trung, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Nhà trường phải đào tạo những con người có kiến thức vững vàng, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo và bản lĩnh chịu trách nhiệm về quyết định của mình; cùng với chuyên môn, phải chú trọng bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức công dân, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội. Người làm kinh tế phải biết quý trọng sức lao động, tôn trọng pháp luật, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, bảo đảm kiến thức nền tảng, nâng cao năng lực vận dụng và giải quyết vấn đề; chú trọng ngoại ngữ, năng lực số, tư duy phản biện và khả năng học tập suốt đời. Đổi mới cách dạy phải đi cùng đổi mới cách thi, đánh giá đúng năng lực và giữ vững sự trung thực. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài từ sớm; tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, nâng cao chất lượng đào tạo sau ĐH. Chất lượng đào tạo phải được khẳng định bằng sự trưởng thành và đóng góp của người tốt nghiệp.

Thứ hai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, nâng cao chất lượng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Nhà trường cần đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ những thành tựu, hạn chế và bài học của công cuộc đổi mới, làm rõ hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; đề xuất cách huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực hiệu quả. Nghiên cứu phải góp phần tìm ra giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với ổn định, tự chủ của nền kinh tế, tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Ưu tiên những vấn đề có ý nghĩa lâu dài về năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và già hóa dân số. Muốn nghiên cứu có chiều sâu, phải đầu tư bền bỉ cho đội ngũ, dữ liệu và các nhóm nghiên cứu mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong nhà trường có thêm những công trình mang dấu ấn học thuật riêng, được giới khoa học thừa nhận và có giá trị đối với Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phải góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, làm phong phú tri thức và cung cấp những kiến nghị tin cậy cho các cơ quan hoạch định, thực thi chính sách. Kết quả dạy và học, kết quả nghiên cứu phải là phương tiện để đạt mục tiêu, với những kết quả đo đếm được trong phát triển kinh tế quốc gia, tạo ra công ăn việc làm, ra sản phẩm cụ thể cho xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ĐH Kinh tế TP.HCM ảnh: ngọc dương

Thứ ba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở, gắn kết chặt chẽ với địa phương, doanh nghiệp, đưa đào tạo và nghiên cứu phục vụ thiết thực sự phát triển. Nhà trường cần cùng các địa phương, doanh nghiệp xác định những vấn đề cần giải quyết, lựa chọn nội dung hợp tác phù hợp.

Đối với TP.HCM, cần đồng hành trong phát triển nguồn nhân lực, dịch vụ tài chính hiện đại, kinh tế số và quản trị đô thị. Từ thực tiễn của thành phố, chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, tổng kết các cách làm có hiệu quả để đóng góp cho chính sách chung và các địa phương khác tham khảo. Hợp tác phải có sự tham gia thực chất của cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong xác định nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và sử dụng kết quả. Tư vấn cần giúp tháo gỡ vướng mắc; bồi dưỡng cần nâng cao năng lực thực thi; nghiên cứu cần góp phần tăng năng suất và hiệu quả kinh doanh…

Thứ tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học vững mạnh, nâng cao năng lực học thuật thông qua hợp tác trong nước và quốc tế. Nhà trường cần thu hút, trọng dụng người tài, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành và bồi dưỡng lớp kế cận. Giao việc, hướng dẫn, tạo cơ hội để giảng viên trẻ rèn luyện và trưởng thành. Đánh giá, đãi ngộ công bằng theo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và đóng góp thực tế. Giảm thủ tục không cần thiết, tạo môi trường học thuật dân chủ, nghiêm túc, để thầy cô có điều kiện dành tâm sức cho chuyên môn và giảng dạy. Hợp tác trong nước và quốc tế phải giúp nhà trường nâng cao năng lực của chính mình; cần chủ động đưa những vấn đề của Việt Nam vào các chương trình hợp tác, cùng tạo ra tri thức mới.

UBND TP.HCM trao cờ truyền thống và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng hoa chúc mừng ĐH Kinh tế TP.HCM ảnh: ngọc dương

Thứ năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới quản trị ĐH, sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển bền vững. Sự lãnh đạo của Đảng phải được thể hiện xuyên suốt trong định hướng phát triển và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của nhà trường. Đảng bộ cần giữ gìn đoàn kết, thực hiện dân chủ, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của giảng viên, người học; quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng, phát hiện, bồi dưỡng, phát triển Đảng trong sinh viên, học viên. Nhà trường phải chủ động quyết định công việc thuộc thẩm quyền; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực; quản lý chặt chẽ tài sản công, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững kỷ cương, liêm chính học thuật; xử lý nghiêm gian lận trong đào tạo, nghiên cứu để bảo vệ uy tín nhà trường và quyền lợi của người học; phát triển đa ngành cần dựa trên năng lực thực tế, phát huy thế mạnh và sự bổ trợ giữa các lĩnh vực.

Nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị, giải quyết công việc thuận lợi, bảo vệ an toàn dữ liệu; chăm lo đời sống, sức khỏe thể chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, sinh viên; xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, nhân văn, nơi mỗi người được tôn trọng, có cơ hội phát triển và được hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, nhà trường cần rà soát chiến lược phát triển, lựa chọn những việc ưu tiên có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt. Mỗi nhiệm vụ phải xác định được kết quả cần đạt, nguồn lực, trách nhiệm và thời hạn thực hiện. Việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; khó khăn vượt thẩm quyền phải kịp thời kiến nghị, đề xuất phương án tháo gỡ. Sự chuyển biến phải được thể hiện ngay trong công việc giảng dạy, nghiên cứu và quản trị hằng ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp, đối tác, các thế hệ cựu sinh viên tiếp tục đồng hành, góp sức xây dựng nhà trường; tạo thêm cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. Các thầy cô giáo tiếp tục tận tâm với sự nghiệp trồng người, truyền cho học trò tri thức, khát vọng vươn lên. Các em sinh viên hãy học tập nghiêm túc, rèn luyện bản lĩnh, sống trung thực, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. "Học kinh tế phải hiểu rằng phía sau con số là công sức lao động, là cuộc sống, niềm tin của con người. Thành công của mỗi người gắn với các giá trị tốt đẹp, gắn với sự đồng lòng của đất nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.