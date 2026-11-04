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    Vĩnh Long điều động, bổ nhiệm các cán bộ

    Nam Long
    Nam Long
    Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố các quyết định về cán bộ, trong đó có một Phó chủ tịch UBND tỉnh được điều động làm bí thư phường.

    Chiều 4.11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

    Theo đó, ông Đặng Văn Chính, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long (nhiệm kỳ 2026 - 2031), được thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4.11 và giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

    2 Phó chủ tịch Vĩnh Long nghỉ hưởng chế độ và về làm bí thư phường - Ảnh 1.

    Ông Lâm Minh Đằng, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (thứ 3 từ phải sang) và ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (thứ 2 từ trái qua), tặng hoa chúc mừng cán bộ nhận nhiệm vụ mới và nghỉ hưởng chế độ

    ẢNH: CTV

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long có quyết định điều động bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đến công tác tại Đảng bộ phường Phú Tân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Quyết định điều động ông Vũ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Tân, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Tân (nhiệm kỳ 2025 - 2030) và các chức vụ liên quan, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long. Thời gian bổ nhiệm 5 năm.

    2 Phó chủ tịch Vĩnh Long nghỉ hưởng chế độ và về làm bí thư phường - Ảnh 2.

    Ông Lâm Minh Đằng, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Bé Mười, tân Bí thư phường Phú Tân

    ẢNH: CTV

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Minh Đằng, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ lãnh đạo trong suốt quá trình công tác vừa qua. Dù ở vị trí, cương vị và lĩnh vực công tác khác nhau, các cán bộ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

    2 Phó chủ tịch Vĩnh Long nghỉ hưởng chế độ và về làm bí thư phường - Ảnh 3.

    Ông Lâm Minh Đằng, Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (bên phải), tặng hoa chúc mừng ông Đặng Văn Chính nghỉ hưởng chế độ

    ẢNH: CTV

    Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các cán bộ lãnh đạo trên cương vị mới tiếp tục giữ vững bản lĩnh, phát huy phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác mới nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, tận tụy, đặt lợi ích chung lên trên hết; nhanh chóng tiếp cận công việc, sâu sát cơ quan, đơn vị, địa phương.

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