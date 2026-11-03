Huế tiếp tục sắp xếp, điều động cán bộ sở, ngành

Ngày 3.11, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Huế đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Huế về việc bổ nhiệm cán bộ các đơn vị trực thuộc sở.



Cụ thể, bổ nhiệm ông Trần Hữu An, nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Du lịch - Điện ảnh thành phố Huế thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 2.11.2026 cho đến ngày 1.11.2031.

Ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Huế (trái) trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm

ẢNH: THANH MÃI

Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Linh, nguyên Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, giữ chức vụ Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 2.11.2026 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mãi, nguyên Hiệu trưởng Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 2.11.2026 cho đến ngày 1.11.2031.

Bổ nhiệm ông Trần Quang Sang, nguyên Trưởng đoàn Bóng đá Huế thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, giữ chức vụ Trưởng đoàn Bóng đá Huế thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 2.11.2026 cho đến ngày 1.11.2031.

Cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Huế cũng công bố các quyết định của Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch bổ nhiệm phó giám đốc các đơn vị trực thuộc nêu trên.

Trước đó, ngày 2.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố điều động bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hương ẢNH: P.V.H

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế, chúc mừng tân Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ông Mạnh đề nghị trên cương vị công tác mới, bà Hương sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm; chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Chiều 2.11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của thành phố.



Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế (giữa), thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố trao quyết định và chúc mừng 2 ông Cung Trọng Cường (trái) và ông Lê Vĩnh Chiến ẢNH: P.V.H

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm ông Cung Trọng Cường, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố thuộc UBND thành phố (trước sắp xếp), giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (sau sắp xếp).

Bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Chiến, nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố thuộc UBND thành phố (trước sắp xếp), giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (sau sắp xếp).

Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Cường và ông Chiến là 5 năm, kể từ ngày 2.11.2026 đến ngày 1.11.2031.