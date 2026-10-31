Du lịch Huế mùa mưa: Khai thác thế mạnh y tế để hút khách

Ngày 31.10, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố kế hoạch kích cầu du lịch Huế và giới thiệu các sản phẩm mới đến năm 2027, đồng thời công bố chính sách ưu đãi của doanh nghiệp, trao đổi giải pháp thúc đẩy hoạt động du lịch và tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của điểm đến Huế.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Phát biểu mở đầu hội nghị, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND thành phố Huế, cho rằng mỗi địa phương, mỗi điểm đến đều có những lợi thế và hạn chế riêng. Du lịch Huế không phải thiếu sản phẩm mà là sản sản phẩm làm chưa tới nên không phát huy lợi thế. Vì vậy, việc cơ cấu lại sản phẩm du lịch cần xuất phát từ điều kiện thực tế, nhận diện đúng tiềm năng để tập trung khai thác hiệu quả.

Đối với Huế, bên cạnh các sản phẩm du lịch di sản, văn hóa truyền thống, cần chú trọng phát triển du lịch y tế, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực và những sản phẩm có khả năng tạo sức hút trong các thời điểm khác nhau trong năm.

Đặc biệt, cần nghiên cứu những sản phẩm phù hợp để khai thác du lịch trong mùa mưa, mùa thấp điểm; bảo đảm tính thực tiễn, khả năng tổ chức và đáp ứng nhu cầu của du khách. Các sản phẩm không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà phải được đầu tư, tổ chức bài bản, có sự tham gia thực chất của doanh nghiệp và tạo ra giá trị trải nghiệm rõ nét.

Chương trình Tuần lễ Âm nhạc và di sản quốc tế Huế (Huế Wonderverse music fest) hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn thu hút du khách ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Ông Trần Hữu Thùy Giang cũng cho biết, có 2 lĩnh vực du lịch của Huế khiến du khách quay trở lại đó là di sản (39%) và ẩm thực (37%), nhưng cả 2 đều chưa phát huy hết tiềm năng.

"Khai thác du lịch mưa không phải là mở thêm nhiều quán cà phê để ngồi ngắm mưa mà cần phải đi sâu vào thế mạnh của chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh, thẩm mỹ, yoga, thiền, du lịch tâm linh... Chính vì những lý do đó mà kế hoạch kích cầu du lịch trong thời gian tới có nhiều đổi mới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực du lịch trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe thông qua việc kết hợp các dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và trải nghiệm du lịch", ông Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh.

Theo ông Giang, thành phố nhận thức rõ những yêu cầu mới đặt ra trong bối cảnh các cơ chế, chính sách đang có nhiều thay đổi, đòi hỏi ngành du lịch phải chủ động thích ứng và đổi mới phương thức phát triển.

Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ, khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời sớm công bố lịch các sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch để doanh nghiệp có cơ sở xây dựng kế hoạch kinh doanh, kết nối sản phẩm và chủ động quảng bá, xúc tiến thị trường.

Phát huy lợi thế di sản, ẩm thực và y tế chuyên sâu

Một trong những nội dung trọng tâm được giới thiệu tại hội nghị là kế hoạch cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển các sản phẩm mới theo định hướng đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng các loại hình du lịch gắn với lợi thế về văn hóa, di sản, cảnh quan thiên nhiên và y tế, qua đó tạo thêm những trải nghiệm mới, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh của điểm đến.

TS-BS Hải Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện quốc tế Trung ương Huế giới thiệu các dịch vụ y tế chất lượng cao phục vụ chăm sóc sức khỏe mà du khách đang lựa chọn khi đến Huế ẢNH: ĐÌNH HOÀNG

Tại hội nghị, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế đã công bố nhiều gói dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe phát huy thế mạnh về y tế chuyên sâu, đội ngũ nhân lực chất lượng cao và hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà Huế đang dẫn đầu cả nước, trong đó có nhiều dịch vụ y tế hiện đại đã ngang tầm quốc tế, như: tim mạch, phẫu thuật thẩm mỹ, đông y...

Cùng với đó, thành phố Huế cũng giới thiệu 2 sự kiện điểm nhấn dự kiến tổ chức trong năm 2027, gồm: Tuần lễ Âm nhạc và di sản quốc tế Huế (Huế Wonderverse music fest) và chương trình truyền hình thực tế sáng tạo (The Hue creators). Các chương trình hướng đến kết nối văn hóa, di sản với âm nhạc và những hình thức sáng tạo hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến công chúng trong nước và quốc tế.

PGS-TS-BS Nguyễn Khoa Hùng, Giám đốc Bệnh viện trường ĐH Y dược Huế giới thiệu các dịch vụ chất lượng cao tại bệnh viện ẢNH; ĐÌNH HOÀNG

Hội nghị cũng giới thiệu ứng dụng “AI ra quyết định hỗ trợ du khách”, đồng thời diễn ra hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Du lịch thành phố Huế với các cơ sở y tế, nhằm tăng cường kết nối giữa lĩnh vực y tế và du lịch, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch y tế phù hợp với tiềm năng của thành phố.

Thông qua hội nghị, thành phố Huế mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, phát huy tối đa nguồn lực xã hội trong phát triển du lịch.

Việc đổi mới sản phẩm, đẩy mạnh kích cầu và khai thác hiệu quả các lợi thế đặc trưng được kỳ vọng sẽ góp phần đưa du lịch Huế phát triển theo hướng đa dạng, chất lượng, bền vững, từng bước khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.