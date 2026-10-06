Đoàn tàu di sản Phong Nha - Cố đô Huế ra sao sau 39 ngày vận hành?

39 ngày, 77 chuyến tàu di sản

Đoàn tàu di sản HQ1/HQ2 chính thức vận hành từ ngày 28.8, kết nối 2 di sản thế giới Cố đô Huế và Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là sản phẩm của Tập đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị và TP.Huế, do Công ty CP Vận tải Đường sắt khai thác, Chi nhánh Vận tải Đường sắt (VTĐS) Đồng Hới trực tiếp quản lý, phục vụ.

Đoàn tàu được cải tạo theo hướng trở thành "không gian văn hóa di động", với toa ghế xoay 360 độ, toa VIP, toa giải trí có ghế massage, phòng chiếu phim 4K và toa Văn hóa - Giáo dục phục vụ biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đặc sản Huế - Quảng Trị. Nhân viên phục vụ được đào tạo thêm về văn hóa, lịch sử để thuyết minh cho hành khách.

Đoàn tàu đã vận hành từ ngày 28.8 ẢNH: THANH LỘC

Theo Chi nhánh VTĐS Đồng Hới, từ 28.8 đến 5.10, đoàn tàu đã chạy 77 chuyến, phục vụ 6.611 lượt khách, doanh thu khoảng 1,19 tỉ đồng.

Trong giai đoạn khai trương, trùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và được giảm 50% giá vé, tàu đạt bình quân 227 khách/chuyến, hệ số chiếm chỗ 73%. Sau lễ, khi mức giảm giá còn 15%, lượng khách giảm hơn 13 lần, chỉ còn 17 khách/chuyến, hệ số chiếm chỗ xuống 7%.

Từ ngày 18.9, khi các chính sách giảm 40 - 60% cho người dân, mua 2 tặng 1 và ưu đãi cho hướng dẫn viên được áp dụng, lượng khách tăng lên 65 khách/chuyến, hệ số chiếm chỗ phục hồi lên 32%.

Đáng chú ý, doanh thu bình quân mỗi vòng quay tăng từ 9,9 lên 17,8 triệu đồng, tăng 80%, dù giá vé bình quân giảm từ khoảng 292.000 xuống 137.000 đồng/khách. Theo Chi nhánh VTĐS Đồng Hới, việc giảm giá sâu đã góp phần lấp đầy chỗ trống, qua đó tăng tổng thu.

Đoàn tàu đã có nhiều sáng tạo trong phục vụ du khách (trong ảnh: phục vụ biểu diễn nghệ thuật trên tàu) ẢNH: THANH LỘC

Tuy nhiên, sản phẩm ra đời khi mùa du lịch cao điểm kết thúc, lại bước vào mùa mưa bão. Nguồn khách chưa ổn định, chủ yếu là khách tại chỗ Quảng Trị - Huế; đường bộ, cao tốc Bắc - Nam và xe khách giường nằm tạo sức cạnh tranh lớn. Trong khi đó, chi phí cố định vẫn phát sinh dù tàu đông hay vắng khách.

Trước thực tế trên, Chi nhánh VTĐS Đồng Hới cho biết đã theo dõi số liệu từng ngày và chủ động đề xuất Công ty CP Vận tải Đường sắt điều chỉnh chính sách giá theo từng thời điểm, từng nhóm khách.

Ngoài cải thiện chất lượng dịch vụ trên tàu, Chi nhánh VTĐS Đồng Hới còn tung ra nhiều giải pháp kích cầu, mời gọi hành khách đi tàu ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ông Nguyễn Tiến Sửu, Phó giám đốc Chi nhánh VTĐS Đồng Hới, cho biết ngành đường sắt nhìn nhận đoàn tàu HQ đang gặp khó khi mùa du lịch kết thúc và mùa mưa bão bắt đầu.

"Chi nhánh VTĐS Đồng Hới đã không chờ đợi, mà chủ động đề xuất và Công ty đã nhanh chóng ban hành các mức giảm giá sâu đến 40 - 60%, vé nhóm, vé hướng dẫn viên 5%, 1.880 voucher trải nghiệm và sắp tới là thẻ giảm giá", ông Sửu nói.

Theo ông Sửu, việc hệ số chiếm chỗ tăng từ 7 lên 32% trong chưa đầy 3 tuần cho thấy các giải pháp kích cầu bước đầu có hiệu quả. Ngành đường sắt sẽ tiếp tục tìm cách vận hành đoàn tàu HQ hiệu quả nhất, vượt qua giai đoạn thấp điểm và mong muốn nhận được sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp lữ hành và người dân Quảng Trị - Huế.