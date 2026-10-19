Hành trình du lịch di sản chia sẻ và trao truyền

Kết tinh từ văn hóa

Tham dự lễ ra mắt, bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách các đối tác quốc tế, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, nhìn nhận dự án góp phần kiểm kê, tư liệu hóa, chia sẻ và trao truyền các di sản kiến trúc, văn hóa, lịch sử tại Hà Nội. Nhóm thực hiện đã cùng tìm kiếm tư liệu, phỏng vấn, đo vẽ, ghi chép… rồi tập hợp thành tư liệu và số hóa. Hiện tại, người dân và du khách có thể tiếp cận thông tin về 28 điểm di tích Hà Nội bằng cách quét mã QR tại thực địa.

Bộ trưởng Éléonore Caroit quét mã QR để vào trang web tìm hiểu du lịch di sản Hà Nội ẢNH: NAM NGUYỄN

Bên cạnh đó, dự án còn tạo nên 4 tuyến du lịch chuyên đề. Tuyến Thăng Long Tứ trấn gồm ngôi đền trấn giữ bốn phương của kinh thành Thăng Long: Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh và Kim Liên. Tuyến các đền thờ Mẫu gồm Đông Hạ, Vũ Thạch, Bà Kiệu, Xuân Yên, Đền Dâu, Vọng Tiên, Phủ Tây Hồ và điểm thờ cây hương ga Long Biên, gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ được UNESCO ghi danh. Tuyến đình thờ tổ nghề gồm Kim Ngân, Đồng Lạc, Phả Trúc Lâm, Hà Vĩ, Phúc Hậu, Tú Thị, Lò Rèn, Ngũ Xã: dấu ấn phường nghề trong khu phố cổ. Tuyến chùa Hà Nội gồm các ngôi chùa gắn với hòa thượng An Thiền (Phúc Điền), gồm Báo Thiên (nay không còn), Liên Trì, Hàm Long, Liên Phái.

Ông Eric Soulier, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, cho biết dự án xoay quanh 3 từ khóa: Nội dung - Biên tập - Đơn giản. "Nội dung" là kết tinh từ văn hóa. "Biên tập" giúp đưa các nội dung phân tán từ nhiều không gian, nhiều hình thức về hình thức dễ tiếp cận với công chúng. Còn "Đơn giản" là về cách khai thác - chỉ cần quét mã QR để đọc những nội dung rất sâu sắc.

Mở rộng đa địa phương, đa quốc gia

TS Vũ Thị Hiệp, người điều phối dự án, cho biết Hành trình du lịch di sản đã hoàn thành cơ bản vào năm ngoái, nhưng tới năm nay mới có thể đặt các mã QR tại di tích. Trong thời gian một năm qua, dự án vẫn tiếp tục cập nhật thông tin và nâng cấp trang web. Thông tin cũng được cập nhật, nhiều bản ghi âm phải làm lại để phù hợp với nội dung mới khi các xã, phường thay đổi sau sáp nhập.

Giới thiệu nghệ thuật truyền thống trong lễ ra mắt dự án Hành trình du lịch di sản ẢNH: NAM NGUYỄN

TS Vũ Thị Hiệp cho biết tới nay số lượng người truy cập trang web về hành trình di sản Hà Nội đã lên tới 30.000 người. Sau ngày 18.10, khi mã QR được gắn trên 28 điểm, số lượng truy cập có thể sẽ tăng nhanh hơn. "Chúng tôi có những lớp tư liệu từ đơn giản nhất đến chuyên sâu nhất, ví dụ như thác bản văn bia bằng chữ Hán - là những tư liệu chuyên sâu mà các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế có thể khai thác từ xa. Khi họ khai thác từ xa và hứng thú thì sẽ đến tận nơi để nghiên cứu, tìm hiểu", TS Hiệp nói.

Cũng theo TS Hiệp, các đơn vị du lịch phản hồi tích cực vì có thêm công cụ, thêm kênh thông tin chính xác cho các hướng dẫn viên. Dù dự án hướng tới việc khách có thể tự đi tham quan; các công ty du lịch có thể chưa có doanh thu trực tiếp ngay nhưng khi khách quốc tế đến Việt Nam sẽ ở lại, tiêu dùng và các công ty, dịch vụ kèm theo sẽ hưởng lợi. "Về lâu dài, chúng ta phát triển kinh tế bền vững chứ không chỉ dành riêng cho các công ty du lịch. Đây cũng là công cụ rất tốt cho họ, giúp tạo ra các hành trình, tour một cách khoa học hơn để phối hợp các trường đại học đưa chuyên gia tới nghiên cứu hay đưa sinh viên tới thực địa", TS Hiệp nói.

Trong tương lai, dự án sẽ tiếp tục được mở rộng. Thứ nhất là quảng bá ra quốc tế để mạng lưới nghiên cứu trong và ngoài nước có thể bổ sung, cung cấp thêm thông tin. Thứ hai, dự án cũng muốn mở rộng ra các tỉnh thành. "Hiện giờ có rất nhiều nơi muốn làm vì đây là công cụ đa năng và đa ngôn ngữ. Đa năng cho lĩnh vực giáo dục, phát triển bền vững, nghiên cứu. Đa ngôn ngữ là Anh, Pháp, Việt để quảng bá quốc tế dễ dàng", TS Hiệp cho hay.

Ông Eric Soulier cũng cho rằng: "Đây là dự án được thực hiện bởi một đội ngũ mang tính quốc tế. Chúng tôi cũng muốn mở rộng, vươn tới các địa phương khác trên quy mô liên vùng và quốc tế để mở rộng hơn nữa câu chuyện phát triển văn hóa".