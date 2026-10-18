Hồ Hồng Lĩnh: Từ di sản người cha đến thế giới nghệ thuật riêng

Chiều 20.10 tại 3B Gallery (số 38/6i Nguyễn Văn Trỗi, P.Cầu Kiệu, TP.HCM), họa sĩ Hồ Hồng Lĩnh khai mạc triển lãm cá nhân Sắc cõi tâm 2, giới thiệu hơn 30 tác phẩm sơn dầu. Triển lãm đánh dấu hành trình hơn 3 thập niên sáng tạo, đồng thời mở ra thế giới nghệ thuật riêng được kiến tạo từ trực giác, tiềm thức và những miền ký ức sâu lắng.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, họa sĩ Hồ Hồng Lĩnh (hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM) sớm đến với hội họa. Ông là con trai cố họa sĩ Hồ Hữu Thủ, tên tuổi tiêu biểu của mỹ thuật miền Nam. Không để mình bị chi phối bởi cái bóng lớn của người cha, Hồ Hồng Lĩnh tiếp nhận di sản mỹ học gia đình như một nền tảng thẩm mỹ tự nhiên, từ đó không ngừng tìm tòi, khẳng định cá tính độc lập qua những thử nghiệm với hội họa truyền thống lẫn kỹ thuật số.

Tranh họa sĩ khẳng định cá tính nghệ thuật độc lập qua nhiều thử nghiệm

Bức Sáng tĩnh lặng với không gian thật bình yên và nhẹ nhàng

Ngày xưa xóm rạch được ông hoàn thành vào năm 2026, sau hơn 30 năm lao động nghệ thuật Ảnh: NVCC

Chia sẻ về quan niệm sáng tác, Hồ Hồng Lĩnh cho biết: "Nghệ thuật trừu tượng của tôi không thể hiện các vấn đề của thế giới thực mà tạo ra những chủ đề mới độc lập, ít hoặc không chịu ảnh hưởng bởi các hiện tượng hay vấn đề của thế giới thực tại này. Những chủ đề đó đang dẫn dắt tôi đến những khám phá phi thực tế. Thông qua chúng, tôi đang tìm kiếm những lý tưởng mới cho các nền văn minh".

Hội họa là hành trình khám phá nội tâm của Hồ Hồng Lĩnh

Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM năm 1990, Hồ Hồng Lĩnh đã dành hơn ba thập niên bền bỉ theo đuổi hội họa, tham gia nhiều triển lãm cá nhân và nhóm trong nước lẫn quốc tế. Với ông, sáng tác không chỉ là quá trình tạo hình mà còn là cuộc khám phá nội tâm, trong đó trực giác và vô thức mở ra những khả năng biểu đạt mới.

Họa sĩ Hồ Hồng Lĩnh, con trai cố họa sĩ danh tiếng Hồ Hữu Thủ, tại xưởng vẽ

Ảnh: NVCC

Trở lại với khán giả và đồng nghiệp qua Sắc cõi tâm 2, họa sĩ cho biết ông đã dành nhiều tâm sức chuẩn bị cho triển lãm.

"Tên gọi Sắc cõi tâm lấy cảm hứng từ triết học Phật giáo. Sắc là hiện thân của hình tượng hữu hình, còn tâm thuộc về cõi nhận thức vô hình bên trong. Mỗi bức tranh là sự chuyển hóa từ vô niệm thành hữu niệm, mời gọi người xem cùng tham gia vào quá trình 'tạo nghĩa' và khám phá những vùng không gian nghệ thuật chưa từng có giới hạn", Hồ Hồng Lĩnh chia sẻ.

Tác phẩm Phiêu lưu cùng mẹ (150x100, năm 2015) Ảnh: NVCC

Mẹ con trong sắc tím cam (100x100, năm 2025) Ảnh: NVCC

Theo họa sĩ Phan Trọng Văn, hơn 30 tác phẩm tại triển lãm có thể được nhận diện qua ba hướng sáng tác chính: trừu tượng biểu hiện; thế giới siêu thực, mộng mơ; và những hình tượng thiếu nữ, trẻ em, động vật, thiên nhiên.

"Nếu nhìn từ quan niệm sáng tác của Hồ Hồng Lĩnh, các hướng sáng tác ấy gặp nhau ở một điểm: anh không bắt đầu từ nhu cầu mô tả thế giới bên ngoài, mà từ nhu cầu khám phá nội tâm. Đặc biệt ở nhóm trừu tượng biểu hiện, hình thể được giải phóng khỏi nhiệm vụ mô tả. Màu sắc, đường nét, mảng và nhịp điệu trở thành những thành phần tự thân của tác phẩm.

Cảm xúc không còn nằm trong câu chuyện được kể, mà được 'gói ghém' trong đường nét, ánh sáng, màu sắc và bố cục. Hình ảnh đôi khi gợi những mảnh vụn của giấc mơ, phảng phất nét ngây thơ, vô lo của thế giới trẻ thơ, với những tương quan không thể lý giải bằng logic thông thường", họa sĩ Phan Trọng Văn nhận xét.