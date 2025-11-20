Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Trần Ngọc Linh, học trò họa sĩ Hồ Hữu Thủ, tìm lối đi riêng cho sơn mài

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
20/11/2025 09:50 GMT+7

Qua đôi tay của Trần Ngọc Linh - học trò 2 họa sĩ sơn mài miền Nam tài năng là Nguyễn Lâm và Hồ Hữu Thủ - sơn mài không còn là bề mặt trang sức, mà trở thành cơ thể sống, biết trăn trở và thở theo nhịp cảm xúc của người vẽ, theo lối đi riêng của mình", giám tuyển - họa sĩ Phan Trọng Văn nhận xét.

Từ ngày 22.11 – 30.11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, P.Bến Thành, TP.HCM) sẽ diễn ra triển lãm Âm sắc vàng son của Trần Ngọc Linh. 

Sau triển lãm cá nhân (2019) và triển lãm tranh sơn mài truyền thống Hội Mỹ thuật TP.HCM (2020), nữ họa sĩ phố núi Gia Lai mới trở lại "sân chơi" nghệ thuật, và cô vẫn trung thành với chất liệu sơn mài truyền thống.

Trần Ngọc Linh, học trò họa sĩ Hồ Hữu Thủ, tìm lối đi riêng cho sơn mài- Ảnh 1.

Tác phẩm sơn mài của họa sĩ Trần Ngọc Linh

Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Trần Ngọc Linh, học trò họa sĩ Hồ Hữu Thủ, tìm lối đi riêng cho sơn mài- Ảnh 2.

Khi hoa và lá cùng khoe sắc

Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Theo giám tuyển – họa sĩ Phan Trọng Văn: "Trong dòng chảy của mỹ thuật Việt Nam đương đại, sơn mài vẫn giữ một vị trí đặc biệt: vừa là ký ức văn hóa, vừa là cánh cửa để nghệ sĩ bước vào những vùng nội cảm sâu thẳm. Triển lãm Âm sắc vàng son của họa sĩ Trần Ngọc Linh là một lát cắt chân thực của hành trình ấy — nơi chất liệu truyền thống gặp gỡ sự tự do của tâm thức người sáng tạo".

Họa sĩ Trần Ngọc Linh: "Âm sắc vàng son"  là cách tôi đang tri ân cuộc đời

Âm sắc vàng son, họa sĩ Trần Ngọc Linh mang đến cho người xem gần 50 tác phẩm tuyển chọn, được sáng tác từ năm 2020 – 2025, với khuynh hướng sáng tác trừu tượng, biểu hình dựa hoàn toàn trên chất liệu truyền thống: son, vàng, bạc, then, cánh gián, mài và phủ nhiều lớp. Không tìm kiếm sự phô diễn, Linh chọn cách "đi vào trong" – mỗi lớp phủ là một lớp thời gian, mỗi đường mài là một lần đối thoại với chính mình.

Trần Ngọc Linh, học trò họa sĩ Hồ Hữu Thủ, tìm lối đi riêng cho sơn mài- Ảnh 3.

Họa sĩ Trần Ngọc Linh

Ảnh: NVCC

Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Với tôi, mỹ thuật là một khu vườn bình yên – nơi tôi tìm thấy sự an lạc và cân bằng giữa những bộn bề của cuộc sống. Ở đó, sơn mài như một người bạn tri kỷ, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, dạy tôi biết lắng nghe và chờ đợi. Con đường làm nghệ thuật chưa bao giờ dễ dàng. Có lúc cô đơn, có lúc tôi tưởng như mình muốn dừng lại, nhưng chính niềm tin vào cái đẹp và tình yêu với sơn mài đã giúp tôi đi tiếp. Tôi vẫn âm thầm làm việc mỗi ngày, kiên trì tìm cho mình một giọng nói riêng – nhẹ nhàng mà bền bỉ, để hôm nay có thể chia sẻ những năng lượng tích cực ấy đến với người xem".

Trần Ngọc Linh, học trò họa sĩ Hồ Hữu Thủ, tìm lối đi riêng cho sơn mài- Ảnh 4.

Âm sắc vàng son giúp người xem tiếp cận vẻ đẹp thị giác của sơn mài

Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

Trần Ngọc Linh, học trò họa sĩ Hồ Hữu Thủ, tìm lối đi riêng cho sơn mài- Ảnh 5.

Tác phẩm của Linh gợi nhắc rằng người nữ có thể nhẹ nhưng không yếu, mềm nhưng không mờ, nhỏ bé nhưng đầy sức bền

Ảnh: PHAN TRỌNG VĂN

"Tôi biết ơn tất cả – từ chất liệu sơn mài truyền thống đến những người thầy đã cho tôi nền tảng vững chắc để bước đi trên con đường sáng tạo. Biết ơn những người đã tin, đã lắng nghe, và đồng cảm cùng tôi qua từng tác phẩm và suốt thời gian qua. Vẽ, với tôi, là một cách sống. Là hơi thở. Là cách tôi tri ân cuộc đời. Và với triển lãm Âm sắc vàng son, tôi đang dần thực hiện những ước mơ ấy của đời mình", họa sĩ Trần Ngọc Linh chia sẻ.


